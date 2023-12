Natale, i regali rendono più felici l'86% dei dipendenti: ecco i 5 più desiderati

(Adnkronos) - Sono i viaggi il regalo più gradito per il Natale 2023 da chi lavora per aziende che con il loro sistema di welfare consentono ai dipendenti di acquistare doni per sé e per i propri familiari. Un 'benefit' apprezzato dall’86% dei lavoratori intervistati in una recente ricerca pubblicata dalla testata specializzata Benefits and pensions monitor.

Il 2023 è stato l’anno in cui, più di sempre, l’attenzione nei confronti del welfare aziendale è aumentata. Attraverso un sondaggio realizzato da Forbes advisor è emerso che il 40% dei datori di lavoro è convinto che i propri dipendenti lascerebbero l’attuale posto di lavoro per trovarne uno in cui i vantaggi welfare influiscano maggiormente a proprio favore. Ovviamente tutto questo riguarda anche i regali di Natale, rivelatisi ottimi strumenti che i titolari d’azienda hanno a disposizione per dimostrare ai lavoratori di essere risorse apprezzate.

Negli ultimi anni le aziende pensano a regali sostenibili e socialmente consapevoli, come piantare un albero per compensare le emissioni di carbonio. I dipendenti scelgono per sé e per la propria famiglia tutti quei doni che aiutano a contrastare il costo della vita, magari regalandosi qualcosa che abbia a che fare col proprio tempo libero e che, spesso, un dipendente non si permette a causa del costo della vita: tra i più scelti ci sono biglietti, viaggi, benessere, corsi di cucina e giorni di vacanza pagati dall’azienda. Ed è proprio in questo segmento che s’inserisce il welfare aziendale che permette ai dipendenti di potersi regalare qualcosa a cui altrimenti avrebbero dovuto rinunciare.

Ne sono testimonianza i dati raccolti dall’Osservatorio Tantosvago che hanno tracciato le preferenze dei dipendenti nell’ambito leisure, ossia nella scelta legata a come utilizzare i crediti welfare per il proprio tempo libero. In Italia, a differenza di ciò che è accaduto nel resto del mondo, questa tipologia di benefit ha faticato ad affermarsi, ma negli ultimi anni l’incremento è diventato fortemente significativo.

Ecco la classifica dei 5 premi per il tempo libero più scelti dai dipendenti italiani per se stessi e per la propria famiglia in vista del Natale, secondo l’osservatorio Tantosvago: Viaggi (60%); Gift Card e Buoni (18,5%); Gowelfare con i negozi di prossimità (3,65%); parchi (2,95%); agenzie viaggio (1,41%).