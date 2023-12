Ginnastica ritmica: tre podi per Mondovì in Coppa Piemonte Aics

Con la Coppa Piemonte Aics svoltasi a Torino le ginnaste del settore D della Ginnastica Mondovì hanno inaugurato la loro stagione invernale con ottimi risultati ottenendo 3 podi.

Il primo è stato quello di un trio veramente super composto da Veronica Giovannini che con il suo cerchio ottimamente eseguito e ben interpretato ha conquistato l'alto punteggio di 9.500 seguita sa Virginia Lovera che alle clavette ha dimostrato una buona tecnica e dalla giovanissima Giulia Dardanello che fa il suo esordio come individualista con un corpo libero veramente notevole.

La squadra ha totalizzato 26.300. Secondo gradino del podio con il team composto da Anna Marchisio che affronta un rischioso esercizio alla fune irto di difficoltà seguita da Asia Pisica che si esibisce con il cerchio e dalla giovanissima Lavinia Lovera che con un'esecuzione super al corpo libero ottiene l'alto puntggio 9.550 e fa salire la somma totale della squadra a 25.600 punti. Ancora un 3° posto per il team di Alessia Gerbino con le sue collaudate clavette che maneggia con grande padronanza tecnica. Insieme a lei Lucia Casi con una buona prova al cerchio nonostante le nuove difficoltà inserite da poco.

Anche qui la giovanissima Noemi Robaldo completa la squadra presentando per la prima volta il suo esercizio a corpo libero. Punteggio totale 25.400. Sfiora il podio anche la quarta squadra monregalese con Angelina Ambrogio ginnasta ben costruita che con una tenuta di gara eccellente ben esprime il suo esercizio alle clavette, con lei Ambra Grazzi in una buona prova con il suo cerchio ancora in fase di studio.Anche quì la giovanissima Sara Begliatti ha reso il suo debutto in pedana un'esperienza più che soddisfacente per merito del suo corpo libero. Totale 25.350. La D.T. Silvia Ghibaudo e la Tecnica Edith Bernelli sono certe che questi bei risultati siano di buon auspicio per il nuovo anno.