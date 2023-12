Gli auguri di monsignor Cristiano Bodo, vescovo della Diocesi di Saluzzo, ai lettori di Targato Cn

Da monsignor Cristiano Bodo , vescovo della Diocesi di Saluzzo, un video messaggio con gli auguri di buon Natale, carichi di simboli e significati da tradurre in in testimonianza di vita.

“Prendere è più facile, ma donare è più importante” ci dice, invitando ad un sorriso, una parola, ad un gesto verso una persona, ad una telefonata a chi non si sente da tempo, ad una visita in una casa di riposo o in ospedale. “Sarà il Natale più bello”, un Natale ricco di tanta carità e pace per tutti.