Le previsioni per Bitcoin indicano un rally straordinario

Il mondo del Bitcoin potrebbe essere sull’orlo di una svolta decisiva. I recenti sviluppi sul Chicago Mercantile Exchange (CME) indicano dinamiche interessanti nel mercato. Ma cosa potrebbe significare questo per il futuro di Bitcoin? Uno sguardo agli ultimi numeri mostra uno sviluppo notevole, il cui impatto sulle previsioni è ancora incerto. Questo apre un mondo di speculazioni e possibilità. Le tendenze attuali spingeranno il prezzo del Bitcoin a nuovi livelli?

Bitcoin raggiunge massimi storici sul CME

I recenti sviluppi nel mercato dei futures Bitcoin mostrano una crescita significativa. L'open interest sui futures Bitcoin sul Chicago Mercantile Exchange (CME) ha raggiunto il livello record di 4,79 miliardi di dollari. Ciò è avvenuto anche per l’open interest delle opzioni Bitcoin sul CME che ha raggiunto il nuovo massimo storico di 1,91 miliardi di dollari.

Un aumento dell’open interest, la somma di tutte le operazioni non eseguite, indica una maggiore attività da parte degli investitori istituzionali e potrebbe portare ad una maggiore creazione o aggiunta di contratti. Tuttavia, su tutte le borse non è stato ancora registrato alcun nuovo massimo dell'open interest totale.

Inoltre, la composizione dell'open interest è notevole: il 65% delle opzioni sono call (opzioni di acquisto) e il 35% sono put (opzioni di vendita). Questa distribuzione viene generalmente interpretata come un segnale rialzista perché un numero maggiore di call indica un sentimento di mercato orientato in questo senso.

Alcuni analisti, compresi quelli di Bitfinex, prevedono già un taglio dei tassi entro marzo e ulteriori tagli nel corso dell’anno. Queste previsioni sono coerenti con i risultati dello strumento FedWatch del CME, che indica una probabilità del 69,6% di un taglio di 25 punti base dei tassi di interesse della Federal Reserve statunitense nel marzo 2024.

Ciò aumenterebbe ulteriormente la domanda di classi di attività speculative come i titoli tecnologici e le opzioni di protezione dall’inflazione come Bitcoin e altre criptovalute. Un altro fattore determinante dei prezzi sarà probabilmente la conquista del settore DeFi da parte di Bitcoin.

Gli ETF Bitcoin potrebbero rappresentare lo sviluppo più significativo di Wall Street negli ultimi 30 anni

Secondo il co-fondatore di MicroStrategy Michael Saylor, la potenziale approvazione di un ETF spot sul Bitcoin potrebbe rappresentare lo sviluppo più significativo a Wall Street negli ultimi 30 anni. Saylor paragona questo sviluppo all’introduzione dell’indice S&P, che ha permesso di investire in 500 aziende contemporaneamente.

Sottolinea che la maggior parte del capitale attualmente investito in Bitcoin proviene da HODLer e investitori tradizionali in criptovalute e che un ETF spot su Bitcoin fornirebbe un canale conforme e di alta qualità per gli investitori e le istituzioni tradizionali per investire in questa classe di asset.

L’approvazione di questi ETF a gennaio potrebbe quindi innescare uno “shock della domanda” che potrebbe essere rafforzato da uno “shock dell’offerta” ad aprile a causa dell’halving di Bitcoin.

Con l’aumento dei profitti, i miner Bitcoin dovrebbero vendere meno BTC, il che a sua volta crea un’ulteriore carenza di offerta, con solo il 20-30% che si ritiene venga venduto al prezzo di 50.000 dollari. Ciò porta potenzialmente a una significativa corsa al rialzo per Bitcoin nel 2024.

Se un ETF sul Bitcoin venisse approvato negli Stati Uniti, Bitcoin potrebbe seguire un percorso simile a quello dell’oro. L'oro ha ricevuto l'approvazione per il suo primo ETF spot negli Stati Uniti nel giugno 2004. Prima di questa approvazione, i prezzi dell’oro erano rimasti in un range ristretto per oltre due decenni.

Dopo l’approvazione dell’ETF spot, l’oro ha registrato una crescita impressionante. Il valore del metallo prezioso è passato da circa 350 dollari a oltre 1.820 dollari nell'agosto 2011, con un aumento di circa il 346% in sette anni.

L’introduzione dell’ETF sull’oro, che ha offerto un accesso più semplice e una più ampia esposizione all’oro per un’ampia gamma di investitori, ha portato a un significativo afflusso di capitali in questo mercato, cosa che ora potrebbe verificarsi anche con Bitcoin.

Il mining di Bitcoin è in forte espansione: ricavi giornalieri da record e popolarità in crescita

Proprio come lo stesso BTC, l’industria mineraria di Bitcoin sta attualmente vivendo una notevole ripresa. I minatori hanno stabilito un nuovo record guadagnando 23,7 milioni di dollari in entrate giornaliere.

Questo aumento dei ricavi e delle commissioni minerarie è direttamente attribuibile al crescente utilizzo della rete Bitcoin , in particolare alla crescente domanda di spazio per blocchi, guidata dei token BRC-20.

Si stima che dal 20% al 40% delle commissioni totali della rete provengano da queste transazioni, con un volume di vendite giornaliero che è salito a quasi 40 milioni di dollari all'inizio di questa settimana. Oltre ai 6,25 BTC, i minatori di Bitcoin ora guadagnano in media anche ulteriori 2,9 BTC in commissioni di transazione.

Gli Ordinali hanno introdotto nuovi usi per Bitcoin, ma ciò ha comportato anche un aumento dei costi di transazione e un ritardo dei tempi di regolamento sulla rete. Nonostante la crescente opposizione dei massimalisti di Bitcoin agli ordinali, le società minerarie hanno visto un aumento delle entrate derivanti dall'aumento delle commissioni di transazione, anche durante i periodi in cui il prezzo di Bitcoin era in calo o stagnante.

Il reddito più elevato ha attirato anche nuovi miner di Bitcoin che vogliono beneficiare non solo del potenziale di aumento dei prezzi, ma anche del reddito passivo. In questo contesto, l’hashrate, che misura la performance complessiva del mining, ha raggiunto nuovi livelli record. Inoltre, anche i miner si stanno preparando al prossimo halving.

Tuttavia, un nuovo aggiornamento di Bitcoin potrebbe eliminare in futuro la possibilità della presenza di token Ordinali e BRC-20, che alcuni sostenitori di Bitcoin ritengono spam. Ciò avrebbe quindi un impatto negativo sul reddito dei miner di Bitcoin.

La decentralizzazione di Bitcoin continua a crescere

Ci sono molti altri sviluppi rivoluzionari nel campo del mining di Bitcoin. La centralizzazione della blockchain e del mining di Bitcoin, criticata da Jack Dorsey, rappresenta un grave rischio per la sicurezza di BTC. Il nuovo progetto di Bitcoin Minetrix vuole ora risolvere questo problema con la rivoluzione decentralizzata del mining di criptovalute.

Tutte le transazioni vengono elaborate tramite una blockchain, il che significa che gli investitori beneficiano di maggiore trasparenza, sicurezza ed efficienza . Allo stesso tempo, il cloud mining mira a eliminare i precedenti ostacoli all’ingresso per i piccoli investitori, come gli elevati costi dell’hardware, le competenze richieste e il dispendio di tempo, e garantire così una democratizzazione del crypto mining.

Con l'aiuto della tokenizzazione e dell'innovativo processo stake-to-mine, gli investitori possono facilmente beneficiare non solo del potenziale di aumento dei prezzi detenendo monete, ma anche di un reddito passivo flessibile nei ricavi minerari.

Oltre questo, Bitcoin Minetrix offre anche un'opportunità superiore alla media grazie all'effetto leva tipico dei progetti minerari, alla bassa capitalizzazione di mercato con un elevato potenziale di crescita, al graduale aumento dei prezzi nelle prevendite e al rendimenti di staking elevati a tre cifre, con Bitcoin Minetrix che beneficia anche dei vantaggi in termini di sicurezza provenienti da Bitcoin.

Previsioni Bitcoin

Bitcoin è ha già registrato un incremento del 124,65%, sovraperformando gli altri asset tradizionali. Il canale di tendenza formatosi quest'anno è stato superato e finora il livello dei prezzi più elevato è stato mantenuto senza grandi flessioni.

Questo rally è stato recentemente guidato in gran parte dalle speranze di tagli dei tassi da parte della Fed, sebbene altri banchieri centrali come Williams abbiano già parzialmente smentito le dichiarazioni di Jerome Powell.

Tuttavia attualmente i mercati sembrano fidarsi maggiormente delle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve americana e dei 3 aumenti dei tassi d'interesse invece che 2 mostrati dai dot plot. Allo stesso modo, si ipotizza che Powell abbia un'avversione per Trump a causa del suo passato e voglia aiutare la rielezione di Joe Biden evitando una grave recessione.

Se Bitcoin riuscisse ora a superare il rintracciamento di Fibonacci di 38,2 dell'ultimo importante trend rialzista a 44.340 dollari, il percorso sarebbe chiaro verso il rintracciamento di Fibonacci di 61,8 dell'ultimo trend al ribasso a 48.719 dollari.

SCOPRI BITCOIN MINETRIX