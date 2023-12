Pagno, a Santo Stefano lo spettacolo "A ven Gilind" rievoca le antiche veglie natalizie

Il paese di Pagno in valle Bronda si prepara ad accogliere, per la prima volta, martedì 26 dicembre alle 17 nell’antica chiesa di San Pietro e Colombano (riscaldata per l’occasione), la “Vijà natalizia”.

La “vijà” era una veglia dalla tradizione piemontese che si è portata avanti fino alla metà del ‘900, in nelle serate d’inverno in si cantava, si raccontavano storie in un momento conviviale spesso svolto nelle stalle per stare al caldo.

La rievocazione si intitola “A ven Gilind" ed è proposto dalla “Compagnia della stella” su iniziativa dell’associazione “Bambini di Zucchero” fondata in valle Varaita da amici e familiari in memoria di due giovani scomparsi tragicamente nel 2021, Davide Allasina di Venasca e Luca Pittavino di Piasco, entrambi “Magnin” facenti parte della "Cricca del Carnevale” di Piasco.

Lo spettacolo ripercorre le tappe della Natività con figuranti che inscenano il presepe tra cui la Sacra Famiglia rappresentata da una giovane famiglia della valle Bronda.

“A ven Gilind” dal piemontese significa “Viene Gelindo” il nome del primo pastore che, come vuole la tradizione, ha visto Gesù bambino appena nato.

La rappresentazione sarà allietata da alcune realtà musicali locali, tra cui il "Piccolo Cantiere dei 10 Piasent", il gruppo "Mare Tera" e la cantoria di Piasco.

Il pomeriggio si concluderà con un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Pagno

Coloro che desiderano partecipare alla cena al bar ristorante Marmadia di Pagno, è necessaria la prenotazione chiamando il numero 340-2983568. Ingresso libero.