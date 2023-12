Matteo Gagliasso (Lega Salvini Piemonte) “Assegnato l’incarico di progettazione per l’ospedale unico del quadrante Nord Ovest Saluzzo-Savigliano-Fossano”

Un nuovo passo avanti per il nuovo ospedale unico del quadrante Nord Ovest dell’Asl Cn1 della provincia di Cuneo, Saluzzo-Savigliano-Fossano con la firma del contratto di assegnazione dell'incarico di progettazione.

Il prestigioso incarico è stato assegnato allo "Studio Altieri" di Thiene, in provincia di Vicenza, che ha superato con successo cinque concorrenti di rilievo vincendo con un ribasso del 44,18% sulla base d’asta, confermandosi come la scelta ideale per guidare la progettazione stimata in 12 milioni di euro.



Il vicepresidente della commissione Ambiente, Matteo Gagliasso, Consigliere saviglianese del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte, ha accolto con favore l'evoluzione di questo progetto fondamentale per la salute della comunità. "Questa iniziativa risponde alle esigenze clinico-gestionali della nostra regione, e il successo dello 'Studio Altieri' è la prova tangibile della qualità che ci aspettiamo per il nuovo ospedale", ha dichiarato.



La struttura, con 325 posti letto, 57 posti tecnici, e una vasta gamma di servizi tra cui sale diagnostica, operatorie, e ambulatori, si svilupperà su un'area di 56 mila metri quadrati. "È un passo avanti significativo per il territorio, aperto alle esigenze future della sanità locale, frutto di impegno duraturo nel lavorare con il territorio, che mi ha visto al fianco delle amministrazioni locali per giungere a questo risultato. Da quando sono stato eletto, ha lavorato con l'amico Racca di Savigliano per realizzare finalmente un nuovo nosocomio, guardando al benessere della comunità” ha concluso Gagliasso.