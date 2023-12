Anfi di Cuneo vicino ai soci ospiti delle case di riposo della Granda

Nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 dicembre 2023 il presidente della sezione ANFI di Cuneo M.a. Salvatore Coppola, accompagnato dal Vice presidente M.llo cpl. Luigi Moccia e dal Br. C. Paolo Sciusco, si è recato presso le case di riposo di Robilante, Limone Piemonte e Fossano per fare visita ai soci novantenni della sezione di Cuneo.

Sono stati momenti di grandi emozioni e aggregazione. Ai soci ospiti delle case di riposo sono stati donati un panettone e un calendario storico 2024 della Guardia di Finanza e sono stati rivolti i saluti di tutti i soci della sezione di Cuneo, del Presidente Nazionale Gen. C.a. Pietro Ciani, del Vice Presidente per l'Italia settentrionale Ten. Col. Pietro D'Amato e dal Consigliere Nazionale per il Piemonte e Valle d'Aosta Br. C. Cosimo Ertico. Dopo le foto ricordo ci si è ripromessi di ritornare per trascorrere altri momenti insieme.

La nobile iniziativa della Sezione ANFI di Cuneo presso le strutture visitate è stata molto apprezzata ricevendo plauso per il legame esistente tra i soci ospiti e l'associazione.