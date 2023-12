Dalla Bra Servizi - Gruppo Piumatti un panettone di venti chili per l’ospedale Regina Margherita di Torino

Venti chili di bontà. Bontà perché buono da mangiare e bello da vedere ma anche perché ha strappato un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita di Torino: è il mega panettone che l’azienda Bra Servizi - Gruppo Piumatti ha realizzato e poi donato al nosocomio torinese. “Per alcuni giorni - spiega il Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti, presidente di Bra Servizi - Gruppo Piumatti - il panettone è stato collocato in azienda, proprio all’entrata, per creare l’atmosfera natalizia e augurare buone feste a collaboratori, clienti e fornitori. Poi, insieme alle mie figlie Sonia e Sabrina, abbiamo pensato che quel panettone di venti chili andava condiviso, magari portando anche solo un attimo di serenità a chi in questo momento si trova in difficoltà”.

Così è nata l’idea di affiancare il Vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia nella sua ormai tradizionale visita al Regina Margherita. “Donare è sempre una grande emozione - conclude il presidente Piumatti - farlo nella speranza di portare un sorriso, è ancora più bello. Ho incontrato i bambini, le loro famiglie ed il personale sanitario e anche se solo per poche ore ho potuto vedere con i miei occhi quanta dedizione e quanta professionalità ma anche purtroppo quanta sofferenza, ci sono in quei reparti. Ho portato un panettone ed ho ricevuto in cambio una grande lezione di vita. Alla fine ho ricevuto di piu di quello che ho donato”.