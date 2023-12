Sci alpino maschile, Coppa del mondo: prestazione incoraggiante per Corrado Barbera a Madonna di Campiglio

Non si è qualificato per la seconda manche per l’inezia di 25/100, ma da Madonna di Campiglio il cuneese Corrado Barbera, portacolori del Centro Sportivo Esercito, riparte con la consapevolezza di poter presto dire la sua tra i primi 30 slalomisti della Coppa del Mondo.

In una serata che ha regalato all’austriaco Marco Schwarz la vittoria tra le porte strette e il primo posto nella graduatoria provvisoria del Circo Bianco maschile, gli azzurri non hanno brillato.

Solo il finanziere gardenese Alex Vinatzer è riuscito ad entrare nella classifica finale, ma ha perso molte posizioni nella seconda manche e ha chiuso in ventiduesima piazza, con un distacco di 1”,70/100 da Schwarz. Il finanziere fassano Stefano Gross è invece uscito nella run decisiva.

Corrado Barbera ha vissuto a Campiglio un’esperienza importante, in uno dei templi europei dello Slalom, con la soddisfazione di far segnare riscontri cronometrici vicini a quelli di atleti che la Coppa del Mondo la frequentano da molti anni.