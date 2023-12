Volley A2/F: il pacco regalo del Puma è vuoto! La Lpm Bam Mondovì travolta dall'Esperia Cremona per 3-0

Natale amaro per la Lpm Bam Mondovì, sconfitta dall'Esperia Cremona per 3-0 nella quinta giornata di ritorno della regular season. Le pumine di coach Claudio Basso hanno cercato di mettere in difficoltà le tigri di Zanelli, ma senza mostrare quella grinta e quella determinazione che era lecito attendersi. Puma, dunque, senza "cazzimma", contro una squadra di qualità e che ha mostrato una costanza di gioco sempre all'insegna della regolarità.

Le tigri hanno saputo arginare gli attacchi di Clara Decortes (11), con una Anna Piovesan (16) assoluta protagonista. E se l'opposto monregalese viene "stoppata", per il il Puma ci vuole un miracolo per uscire dal campo senza lasciarci le penne. La ricezione a tratti traballante e una difesa poco reattiva hanno fatto il resto in casa Lpm. E' giusto, tuttavia, riconoscere i meriti e la superiorità messa in campo dall'Esperia Cremona, che grazie a questa vittoria ha conquistato anche il matematico accesso nella Pool Promozione.

PRIMO SET: in avvio Sofia Ferrarini risponde alla prima stoccata di Clara Decortes. Doppio ace per l'opposto monregalese e pumine sull'1-5. Contro-break per le padroni di casa. L'attacco vincente di Jasmine Rossini riporta il punteggio in parità, 6-6. Il primo time-out dell'incontro lo chiama Claudio Basso sul 10-8. La difesa della Lpm è poco reattiva e l'Esperia vola sul 16-13. Le pumine non mollano e conquistano un break per il 16-15. Grigolo trova il pertugio giusto e rimette in equilibrio il punteggio sul 18-18. Le tigri tornano a spingere e si portano sul 21-18. Secondo time-out chiesto da coach Basso. Sul 24-20 arriva un giallo per le proteste della panchina monregalese. Al terzo tentativo Cremona trova con Taborelli il punto che fissa il punteggio sul 25-22.

SECONDO SET: il muro di Piovesan consente all'Esperia di ripartire di slancio sul 3-1. Dopo essere stata sotto di tre punti, le pumine reagiscono e rimettono in equilibrio il punteggio sul 6-6. Il servizio di Munarini trova Tellone impreparata e Cremona va sul 9-7. Contro-break Puma. Le padrone di casa riprendono a spingere e si portano sul 14-10. Time-out chiesto da coach Basso. La sosta non sortisce gli effetti sperati e al rientro arrivano altri due punti per l'Esperia, 16-10. Il Puma non molla e mette a segno quattro punti di fila. Coach Zanelli ferma il gioco e chiama il suo primo time-out. La ricezione monregalese torna a traballare e le tigri di casa volano sul 21-17. Ancora un time-out chiesto da coach Basso. L'ace di Munarini porta in dote sei set-ball per Cremona sul 24-18. Al secondo tentativo l'Esperia trova un muro vincente su Lux e chiude i conti sul 25-19.

TERZO SET: equilibrio in avvio e punteggio di 2-2. Ace di Sofia Ferrarini. Break per l'Esperia, che dopo il mani out di Veronica Taborelli, va a condurre 7-5. Ace anche per Veronica Taborelli. Anna Piovenas è impetuosa e Cremona vola sul 12-7. Time-out per Basso. Le padrone di casa volano sulle ali dell'entusiasmo sul 14-9. Esperia che continua a tenere a bada i flebili tentativi di rimonta del Puma, 21-16. Time-out per Zanelli sul 22-18. Arrivano sei match point per le tigri sul 24-18. Al terzo tentativo arriva il punto di Munarini, che chiude set e match sul 25-20.