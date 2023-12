Volley A2/F: un Puma senza paura affronta le Tigri cremonesi; La Lpm Bam Mondovì oggi (ore 17) rende visita a una lanciatissima Esperia Cremona

La Lpm Bam Mondovì prepara il “pacco” all’Esperia Cremona? Natale è alle porte, ma per trascorrerlo con maggiore serenità, le Pumine oggi dovranno raccogliere un risultato positivo sul difficile campo della vice capolista Cremona. Una trasferta insidiosa per la Lpm, la seconda di fila dopo quella di Montecchio, che metterà in palio punti pesantissimi per le rispettive classifiche, in questa quinta giornata di ritorno di regular season.

Se per la squadra di Marco Zanelli l’accesso alla Pool Promozione è praticamente già virtualmente in cassaforte, non si può di certo dire la stessa cosa per Mondovì, che dopo le ultime tre sconfitte di fila sente il fiato sul collo dell’Offanengo, distante sole tre lunghezze. Le ragazze di coach Basso, tuttavia, hanno il potenziale per mettere in difficoltà l’Esperia e strappare un risultato positivo.

Occorre una prova di carattere e di continuità da parte di tutta la squadra rossoblù, che a Cremona troverà un ambiente galvanizzato dagli ultimi risultati positivi. Due ex pumine, inoltre, vorranno sicuramente fare bene contro la Lpm. Parliamo dell’opposto Veronica Taborelli e della centrale Sofia Ferrarini. All’andata le Tigri sorpresero il Puma in un match terminato con un netto 0-3. I ricordi di quella partità, tuttavia, conducono soprattutto all’infortunio di Valeria Pizzolato, che proprio nel corso della sfida contro le giallobù rimediò un brutto infortunio al ginocchio.

Arbitri designati per questo incontro sono Giuseppina Stellato e Ginamarco Lentini. Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al Pala Radi di Cremona il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.