Ballando con le stelle, Rocco Siffredi in lacrime

(Adnkronos) - Rocco Siffredi in lacrime a Ballando con le stelle. L'attore si è commosso dopo l'esibizione del figlio Lorenzo Tano, che partecipa al programma con la ballerina Lucrezia Lando, con cui ha costruito un rapporto anche fuori dallo show. Siffredi, il più noto attore porno italiano, si è commosso in platea per l'esibizione del figlio nella finale della trasmissione di Raiuno. Invitato in pista, ha abbracciato con trasporto Lorenzo. "Voglio ringraziare tutti voi perché avete dato alla nostra famiglia e soprattutto a Lorenzo di tornare a vivere", dice Siffredi. "Mio figlio ha sofferto tantissimo per un amore in passato, un po' per colpa mia. I genitori della ragazza, visto il mio status, hanno preferito staccarsi. Lorenzo ha sofferto tanto e per me vederlo qui....", aggiunge l'attore prima di scoppiare nuovamente a piangere. "Questi due mesi sono stati un'emozione pazzesca, devo ringraziare Lucrezia perché il merito più grande è il suo".