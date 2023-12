Inter-Lecce 2-0 con Bisseck e Barella, nerazzurri a +4 sulla Juve

MILANO (ITALPRESS) - Dopo l'eliminazione in Coppa Italia col Bologna e l'infortunio di Lautaro, l'Inter riparte da San Siro battendo 2-0 il Lecce. Vittoria importante per la capolista guidata da Simone Inzaghi, che si riporta a +4 sulla Juventus di Max Allegri. Con Arnautovic alla prima da titolare in campionato, bastano due minuti ai padroni di casa per rendersi pericolosi sull'asse Thuram-Mkhitaryan ma senza successo. Il Lecce rifiuta il ruolo di spettatore non pagante e, tra il 9' e il 10', Sommer evita il peggio prima su Gonzalez e poi su Banda. Colpo su colpo, un minuto dopo, Falcone respinge d'istinto l'affondo di Arnautovic, che segna l'inizio dell'assedio interista nella metà campo salentina. Al 22', scambio Thuram-Barella dal limite dell'area, con l'ex Cagliari che innesca Arnautovic che sbaglia sottoporta. Gli ospiti arretrano vistosamente ma l'Inter non concretizza nemmeno al 34', con Gendrey che salva su Carlos Augusto. Lo 0-0 non sembra potersi sbloccare ma Inzaghi, al 43', può festeggiare il vantaggio. Punizione calciata da Calhanoglu per Bisseck che incorna per l'1-0. Nella ripresa il Lecce cerca la riscossa dalla distanza con Banda che, al 58', costringe Sommer alla parata. Scampato il pericolo, i nerazzurri tornano a rendersi pericolosi con Mkhitaryan e Bisseck senza però riuscire a centrare il raddoppio. Il Lecce accetta lo scontro a viso aperto e con Rafia e Kaba, tra il 71' e il 72', Sommer è costretto agli straordinari per salvare il risultato. In difficoltà, l'Inter si rifugia nelle sue individualità d'attacco e, al 78', Arnautovic si inventa un assist di tacco per Barella che davanti a Falcone segna la rete del 2-0. Sotto di due gol e in dieci per l'espulsione di Banda all'83', il Lecce tenta il tutto per tutto ma senza riuscire nell'impresa e la squadra di Inzaghi può festeggiare la quarta vittoria di fila in campionato.

