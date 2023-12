Meloni ai militari all’estero “Grazie a nome dell’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Grazie per il vostro lavoro". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge ai militari all'estero nel suo augurio natalizio. "Lo scorso anno - ha continuato Merloni - ho deciso di dare vita a questa tradizione, per la quale a ridosso di Natale ho scelto di recarmi o provare a recarmi per fare gli auguri a un contingente e l'ho fatto per una ragione precisa perchè il Natale per eccellenza celebra la famiglia, si celebra con la famiglia e tantissimi che lavorano fuori possono tornare a casa, ma ciò non accade per molti di voi. I sacrifici che avete scelto di fare celebrano un'altra famiglia, quella che Giuseppe Mazzini definiva la famiglia del cuore, ovvero la Patria e allora ha un senso che quella famiglia in questa occasione sia da voi per dirvi grazie, che è consapevole dei vostri sacrifici e che rappresentate il suo volto migliore". "Correte dei rischi per difendere la sicurezza di persone che non conoscete in una nazione che non è la vostra - continua il Premier - Non sono scelte che si fanno per interesse personale, i sacrifici che portate avanti non hanno un compenso adeguato, sono scelte che si fanno quando si ritiene che ci sia qualcosa di più importante di ciò che è importante per noi stessi. Questa si chiama coscienza. Vi porto il grazie a nome di ogni singolo italiano, dell'intera nazione. Lavoriamo tutti per lo stesso straordinario puzzle che si chiama Italia. Auguri di un buon Natale, sereno e di un 2024 che sia un anno di orgoglio per la nostra nazione". - Foto: da video Palazzo Chigi - (ITALPRESS).