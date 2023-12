"Nel '92 Messina Denaro e Graviano in platea al Costanzo Show, volevano ucciderlo"

(Adnkronos) -

Nell'inverno del 1992, dopo le stragi mafiose in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i boss mafiosi Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, parteciparono tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show al Teatro Parioli di Roma. Secondo quanto scrive Repubblica, che ha pubblicato la foto, i due si sarebbero recati al Teatro per studiare le mosse del giornalista, uno degli obiettivi di Cosa Nostra.

Il 13 maggio 1993 Costanzo e la moglie, Maria De Filippi, rimasero illesi dopo l'esplosione di un'autobomba in via Fauro a Roma. Le foto inedite fanno parte dell'inchiesta, coordinata dai procuratori aggiunti di Firenze Luca Turco e Luca Tescaroli, sulle stragi al Nord in cui è indagato l'ex senatore Marcello Dell'Utri. Era indagato anche Silvio Berlusconi, morto lo scorso giugno.