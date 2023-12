Ampia partecipazione di pubblico al concerto liturgico del Coro Polifonico Monserrato e dell'orchestra Fidei Donum [FOTO E VIDEO]

Ampia partecipazione di pubblico, ieri, sabato 23 dicembre, nel Duomo di Cuneo per il concerto spirituale del Coro Polifonico Monserrato di Borgo San Dalmazzo e dell'orchestra Fidei Donum di Roccavione che hanno deliziato i presenti con l'esibizione "Esultate in letizia".

Ad aprire l'evento il saluto del vescovo di Cuneo, Monsignor Pietro Delbosco che ha ringraziato gli intervenuti e approfittato dell'occasione per augurare un sereno Natale.

Il concerto liturgico, con la direzione artistica del Maestro Fabio Quaranta, ha coinvolto anche l'Eureka Music Academy di Roreto di Cherasco e l'Asti Sistema Orchestra.

Nel repertorio proposto canti sacri e della tradizione tra i quali: la cantata "Jesus Bleibet Meine Freude" di Johann Sebastian Bach, il brano di tradizione inglese "Joy to the world" e Pacem in terris di don Marco Frisina, dall’oratorio “Con la fiducia nel cuore”, ispirato alla vita di San Giovanni XXIII.

Ogni brano è stato introdotto e accuratamente commentato dal punto di vista storico e musicale dal Maestro Quaranta, direttore del Coro Polifonico & Orchestra Fidei Donum dal 2005 e del Coro Polifonico Monserrato di Borgo San Dalmazzo dal 2018 (leggi qui).

Al termine del concerto spirituale, che ha visto la splendida performance della voce solista Patrizia Migliore (soprano), la serata si è conclusa con "Feliz Navidad" di José Feliciano, di cui il pubblico ha chiesto il bis.