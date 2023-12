Gli auguri ai lettori del sindaco Fogliato: "Per Bra si chiude un anno speciale, solidarietà e amicizia i beni più preziosi" [VIDEO]

Uno sguardo che va dalle tante cose fatte in città nell’anno prossimo ad andare in archivio – dai grandi eventi alle opportunità raccolte sul fronte delle opere pubbliche grazie anche al Pnrr - a una situazione internazionale che ovviamente non lascia tranquilli, con l’auspicio che a tutti sia data l’opportunità di quel dono più grande che è l’amicizia.

Questo le note del messaggio che il sindaco di Bra Gianni Fogliato rivolge ai lettori de La Voce di Alba e di Targato Cn come augurio in vista dell’ultimo Natale della sua prima consigliatura da primo cittadino.

"Ogni anno è un anno speciale – l'esordio di Fogliato nel suo messaggio –, però credo che, per quanto riguarda Bra, il 2023 sia stato un anno particolarmente speciale. Per gli eventi, e in particolare Cheese e la partenza del Giro d’Italia. Per iniziative dall’alto valore simbolico come il gemellaggio con la città di Betlemme. Per i tanti cantieri che si sono aperti e si apriranno a breve, frutto dei contributi e dei fondi Pnrr. E’ stato speciale – prosegue il sindaco – soprattutto perché si continua a toccare con mano il grande senso civico della nostra città e il grande senso di appartenenza dei privati cittadini, persone che credono nella nostra città".

"L’augurio – dice ancora il primo cittadino – è che questo senso di cittadinanza, questa coesione sociale possa essere portata fuori, possa essere esportata. Ci sono avvenimenti che ci riempiono di tristezza quando leggiamo i giornali o guardiamo la televisione. Nel nostro piccolo vogliamo vivere la solidarietà e l’amicizia. Chissà che non sia di esempio per altri".

"Termino con questo pensiero – è la conclusione –: ieri sera a una cena con ragazzi e ragazze diversamente abili una ragazza mi ha detto: 'L’importante è l’amicizia, amicizia è quando ti senti accolto e sai accogliere. Ecco, questo è l’augurio che faccio, l’augurio di ricevere il più bel dono che si possa ricevere".

GUARDA IL VIDEO