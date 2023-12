"Guardiamo con fiducia al 2024, anno importante per progetti per le scuole provinciali e per la Cittadella di Mondovì" [VIDEO]

In questa giornata di Vigilia il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo rivolge un messaggio di auguri per il Natale, con uno sguardo ai progetti che nel 2024 coinvolgeranno la Città del Belvedere e tutta la Granda.

"Tempo di bilanci di fine anno, ma in primis ci terrei a fare gli auguri ai Monregalesi e a tutta la comunità cuneese. Sappiamo, come Provincia, che c'è un percorso un po' incidentato di riforma, ma noi ci crediamo molto, continueremo ad investire sulle scuole frequentate dai nostri ragazzi e sulle strade per garantire sicurezza. Nel 2024 prenderanno avvio sei cantieri per le scuole del territorio provinciale. Per quanto riguarda Mondovì siamo all'alba di un cambiamento, che non è merito dell'amministrazione, ma di una comunità che sta lavorando unita per raggiungere i gli obiettivi prefissati, uno su tutti la rifunzionalizzazione della Cittadella".