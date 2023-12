Il sindaco di Cherasco in visita agli ospiti della casa di riposo per gli auguri di Natale

Un momento di festa, condivisione e scambio d’auguri con gli ospiti della casa di riposo “Ospedale di Cherasco”: così il sindaco Carlo Davico ha trascorso il pomeriggio di giovedì 21 dicembre. Assieme al presidente Arturo Cavallo, da fine 2022 alla guida del direttivo della struttura, al consigliere Luciano Marengo e al direttore sanitario Roberto Astegiano ha assistito allo spettacolo natalizio, animato da Babbo Natale e dal suo pony, in compagnia degli ospiti, delle loro famiglie e dei dipendenti dell’ente. Il rinfresco e la lotteria, seguita dalla consegna di un dono a tutti i presenti hanno concluso la parentesi festiva.

Fondato grazie a un lascito, nel 1460, per assistere gli infermi, l’ospedale è oggi una residenza sanitaria assistenziale, un ente del terzo settore che ospita 122 anziani e dà lavoro a più di cinquanta sanitari fra operatori socio sanitari, infermieri, fisioterapisti e psicologi. L’Ospedale è retto da un consiglio d’amministrazione nel quale siedono il parroco di San Pietro di Cherasco e quello di Narzole e cinque membri laici, tre dei quali nominati dal comune di Cherasco e due da quello di Narzole.

"Gli alti standard di assistenza e cura garantiti nella struttura - commenta il primo cittadino Carlo Davico - sono motivo d’orgoglio per la nostra comunità, ringraziamo gli operatori sanitari e i volontari che si impegnano, tutti i giorni, per mantenere invariata la qualità dei servizi, assieme ai membri del Consiglio d’amministrazione. I momenti di incontro con gli ospiti della struttura sono un modo piacevole per mantenere i contatti e ascoltare racconti di vite piene di esperienza e saggezza".