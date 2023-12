Il solstizio d'inverno regala lo spettacolo delle nubi iridescenti anche nel Saluzzese [FOTO]

Non sono passate inosservate, lo scorso venerdì 22 dicembre, solstizio d'inverno - ossia la giornata più corta dell'anno - le curiose nubi colorate che si sono formate in cielo in diverse zone del Piemonte e del nord Italia.

Si tratta del fenomeno ottico delle nubi iridescenti, dette anche "nubi arcobaleno", che si manifestano dall'incontro tra le luce del Sole con le gocce d'acqua che compongono le nubi, creando un prisma.

E' un fenomeno naturale, anche se abbastanza raro da vedere perché richiede particolari condizioni di luce e meteo, che si sono verificate proprio nelle ore del tramonto dello scorso 22 dicembre.

Da Costigliole Saluzzo le ha avvistate la signora Fiorenza che ha condiviso con noi i suoi scatti.