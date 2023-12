Saluzzo, Soleri Bertoni: consegnate le borse di studio che premiano l’impegno di studenti dell’istituto

In una cornice natalizia e di partecipazione scolastica e famigliare, si è svolta venerdì 22 dicembre nella sala tematica della Fondazione "Bertoni", la tradizionale consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli del "Soleri Bertoni" di Saluzzo.

"Un momento sempre molto significativo - sottolinea la dirigente Alessandra Tugnoli - un modo di premiare e valorizzare l’impegno di chi ha dato tutto ciò che poteva nel percorso di studio, ma anche occasione per motivare altri a migliorare per l’anno successivo".

Ad aprire la sequenza dei riconoscimenti, una borsa di studio speciale a Tommaso Perlo, per l’eccellenza del suo 100 alla maturità. Toccante la consegna da parte del giovane studente che soffre di afasia di un targa di riconoscenza al suo insegnante di sostegno "il professor Sergio" che lo ha accompagnato nel percorso scolastico, come il professor Pietro. “Ho messo il mio impegno - ha affermato il docente - ma se non c’era il tuo, non saremo arrivati al risultato”.

La borsa di studio in memoria dell’insegnante Fulvia Ghio, deceduta nel 2017, è andata ad Arianna Giordanino e Giulia Strumia della classe V a, la classe dove la professoressa insegnava.

Per il miglior risultato nel Liceo delle Scienze Umane, la borsa di studio è andata a Giulia Banchio della classe VA, mentre per il liceo linguistico è stata premiata Matilde Ruffino della classe V LB. Per liceo economico sociale Giacomo Faccenda della classe V E. Per il liceo artistico Elisa Tallone della V DB.

I 100 e lode all’esame di stato 2023, sono stati quattro giovani brillanti, premiati da borse di studio del Ministero dell’Istruzione: Matilde Boschero della V A, Michele Olivero V A, Caterina Martino V EB e Caterina Allio V DB.

La cerimonia è stata affiancata da intermessi artistici sui temi del Natale a cura degli allievi che frequentano i laboratori musicali, teatrali e del coro dell'Istituto diretto da Enrico Miolano e dal corpo di ballo della scuola.

Premiate per il concorso fotografico incentrato sul concetto di bellezza, realizzato in occasione di una gita scolastica in Sicilia, tre giovani studentesse che hanno immortalato con i loro scatti, architetture, curiosità, situazioni: Micaela Mondino (5Db) con la sua fotografia “Pioggia di sole”; Amélie Fiore 5C con “Il sogno di Aristotele" e Celia Guevara 5DB, studentessa catalana che sta frequentando un anno di scuola all’estero presso l'istituto saluzzese con la fotografia “Turiste alla scala dei turchi”.

Durante la cerimonia, a cui ha partecipato il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo Davide Basso, il consigliere provinciale Davide Sannazzaro ha portato i saluti e le congratulazione del presidente Luca Robaldo, sottolineando l’importanza di premiare l’impegno dei giovani e del realizzare ambienti scolastici belli, in cui ospitare la parte educativa delle future generazioni.

L’assessore all’istruzione e politiche sociali del Comune di Saluzzo Fiammetta Rosso, ha evidenziato il significato della cerimonia, doppiamente meritoria per l’istituto e i giovani studenti premiati.