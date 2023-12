Il nuovo gioco di WSM Casinò può far aumentare il suo prezzo a gennaio? Gli esperti prevedono che questa nuova criptovaluta Play-to-Earn potrebbe essere il prossimo grande Memecoin

Andando verso la fine dell’anno, il mercato delle criptovalute mostra segni di uno slancio rialzista. Bitcoin viene attualmente scambiato a 43.750 dollari e potrebbe potenzialmente raggiungere i 50.000 dollari prima che cominci l’anno nuovo.

Anche altre criptovalute stanno registrando una crescita significativa. Il token WSM ha il potenziale per cavalcare l’onda rialzista?

VAI AL SITO DI WSM

Analisi dei prezzi di WSM

Il prezzo attuale di WSM è di circa 0,021 dollari e la sua capitalizzazione di mercato è di circa 41 milioni di dollari. WSM è quotato su diversi exchange di criptovalute, tra cui BingX, OKX, Gate.io, MEXC e LBANK.

Più che una semplice criptovaluta, WSM si posiziona come una piattaforma simile a un casinò, offrendo un'esperienza unica e divertente. WSM ha eseguito riacquisti per un totale di oltre 1,1 milioni di dollari ed è ancora possibile acquistare WSM sugli exchange oppure direttamente sul sito web.

Il lancio del nuovo gioco di Wall Street Memes Casino, Bull Run Smash, potrebbe avere un impatto positivo sul prezzo dei token WSM prima della fine del 2023. Il gioco è un play-to-earn che consente agli utenti di guadagnare token WSM.

Ciò potrebbe aumentare la domanda di token WSM, che potrebbe far salire il prezzo. Inoltre, il gioco potrebbe generare pubblicità positiva per il progetto Wall Street Memes Casino, che potrebbe portare anche ad un aumento del prezzo del token WSM.

Naturalmente ci sono anche dei rischi legati al lancio del nuovo gioco. Ad esempio, se non fosse ben accolto dai giocatori, potrebbe effettivamente avere un impatto negativo sul prezzo dei token WSM.

Bull Run Smash di WSM Casinò: nuovo gioco e suo potenziale impatto

Bull Run Smash viene introdotto come una nuova parte della configurazione di WSM. Il gioco è semplice: gli utenti premono la barra spaziatrice per mettere alla prova la propria fortuna e ottenere ricompense.

Nel gioco puoi scegliere la tua scommessa, partendo da $ 2 e arrivando fino a $ 50. Anche se è fatto per il divertimento, solleva dubbi su come potrebbe influenzare il valore di WSM. Gli investitori devono stare attenti e fare ricerche approfondite prima di posizionarsi in questi progetti.

Un aspetto positivo è che WSM Casino, la piattaforma principale con Bull Run Smash, ha la licenza di Gaming Curacao, dando credibilità al progetto.

WSM Casino accetta diverse criptovalute come WSM, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Bitcoin Cash, XRP, USDT, Litecoin, Tron, USDC, BNB e Solana. Questa flessibilità potrebbe coinvolgere un gruppo eterogeneo di utenti, rendendo il progetto più attraente.

Wall Street Memes cresce ed entra nel mondo dei videogiochi con Bull Run Smash. Sebbene il gioco sia divertente, comporta sia vantaggi che rischi per gli investitori. Con il mercato delle criptovalute che appare in ripresa alla fine del 2023, l'approccio di WSM potrebbe cavalcare questa tendenza al rialzo.

Tuttavia, è importante fare attenzione e gli investitori dovrebbero effettuare ricerche approfondite prima di dedicarsi a giochi di criptovaluta di questo tipo. Il settore crypto è in continua evoluzione, quindi è fondamentale per gli appassionati rimanere aggiornati e fare scelte intelligenti.

Alternativa a WSM: nuova prevendita di monete meme con meme che combattono tra loro in un'esperienza P2E

Meme Kombat ($MK) è un token lanciato da poco che supporta lo staking ed è uno dei principali giochi di criptovaluta play-to-earn. Questo progetto all'avanguardia di meme coin blockchain utilizza l'intelligenza artificiale e la meccanica stake-to-earn (S2E) nei giochi decentralizzati, offrendo agli appassionati un token meme con una vera utilità.

Nel giro di poche settimane dal suo lancio, la prevendita di Meme Kombat ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari, dimostrando il suo potenziale e la sua popolarità tra gli appassionati di criptovalute. I giocatori non solo possono vincere premi in token, ma anche altre ricompense sia negli scenari “giocatore contro giocatore” che “giocatore contro gioco”, mettendo i meme coin l'uno contro l'altro.

La Battle Arena, alimentata dalla tecnologia blockchain e dall'intelligenza artificiale, garantisce risultati immutabili, sicuri, trasparenti ed equi. I giocatori possono anche scommettere sui risultati e impegnarsi in scommesse secondarie durante le battaglie.

La tabella di marcia di Meme Kombat delinea i piani per gli aggiornamenti stagionali, introducendo nuovi tipi di battaglia, ricompense, modalità di gioco ed espansioni per la Battle Arena. La prevendita è attualmente aperta e gli acquirenti stanno già guadagnando un APY del 215% sui loro MK acquistati durante la prevendita.

I token MK hanno attualmente un prezzo di $ 0,246, con il 50% della fornitura totale di token assegnata alla prevendita, il 30% per staking e premi di battaglia, il 10% per i premi della community e il 10% per la liquidità dell'exchange decentralizzato. Meme Kombat offre un ecosistema completo per meme, staking e scommesse che funziona in modo efficace.

Sviluppato da un team trasparente con informazioni disponibili al pubblico, Meme Kombat sta rapidamente guadagnando attenzione come una delle nuove prevendite di criptovalute più chiacchierate. A differenza dello staking tradizionale, Meme Kombat consente l'uso attivo delle monete $MK in staking, rendendole disponibili per le scommesse.

I token Meme Kombat possono essere acquistati utilizzando ETH, BNB o USDT ( versioni ERC-20 e BEP-20), offrendo un canale privilegiato per il gioco d'azzardo basato sui meme e lo staking, presentando un'eccezionale opportunità con un potenziale 10x .

VAI AL SITO DI MEME KOMBAT