Messa di Natale, Papa: "Il nostro cuore è a Betlemme, dove Principe pace è rifiutato da logica perdente guerra"

(Adnkronos) - "Il nostro cuore è a Betlemme, dove Principe pace è rifiutato da logica perdente guerra". Sono le prime parole del Papa durante la messa di Natale nella Basilica Vaticana. In piazza San Pietro chi non ha trovato posto in Basilica assiste alla messa dai maxi schermi. Nella Basilica di San Pietro è stata svelata l'immagine del Bambino Gesù.

Il giorno di Natale, alle 12 dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro terrà la benedizione Urbi et Orbi. Il 31 dicembre, nella Basilica di San Pietro, alle 17, i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso. L'1 gennaio, alle 10, presiederà la messa nella Cappella papale nella Giornata mondiale della pace. Il 6 gennaio, Epifania del Signore, alle 10 presiederà la messa. Il 7 gennaio i battesimi di alcuni bambini in Cappella Sistina.