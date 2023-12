(Adnkronos) - Il Papa è arrivato nella Basilica Vaticana, sulla sedia a rotelle, dove a breve presiederà la messa della notte di Natale. In piazza San Pietro chi non ha trovato posto in Basilica assiste alla messa dai maxi schermi. Nella Basilica di San Pietro è stata svelata l'immagine del Bambino Gesù.