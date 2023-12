Volley A2M. Cuneo, attenta a Cantù: a Santo Stefano in Lombardia biancoblu a caccia del sesto sigillo (VIDEO)

Con la tredicesima giornata nel giorno di Santo Stefano va in archivio il girone di andata per la serie A2 maschile. La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo è impegnata, in trasferta, sul campo di Casnate con Bernate dove affronterà la Pool Libertas Cantù.

Un ostacolo duro: i canturini, in netta ripresa rispetto la prima parte di campionato, in settimana hanno effettuato un nuovo innesto: alla corte di coach Francesco Denora è arrivato lo schiacciatore Andrea Galliani, ex delle giovanili di Piemonte Volley ed in arrivo da Brescia.

La squadra canturina è reduce da 4 tie break nelle ultime cinque gare, con 2 vittorie (Ortona e Porto Viro) e due sconfitte (Grottazzolina e Brescia), oltre al 3-1 inferto nel turno scorso in casa di Pineto. Un momento favorevole per i lombardi.

Dal canto suo Cuneo è lanciatissima con 5 vittorie consecutive accaparrate, l'ultima sette giorni fa con il convincente 3-0 su Prata di Pordenone.

Uno dei trascinatori della stagione di Cuneo è il capitano Iacopo Botto, che in questi primi mesi del campionato 2023/2024 sembra come trasformato rispetto l'annata prevedente.

Con lui abbiamo avuto una chiacchierata sul momento positivo della squadra, presentando la sfida di Santo Stefano.