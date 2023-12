Cherasco, gli auguri del sindaco Carlo Davico: "Nel 2023 traguardi importanti. Siano punto di partenza"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera del sindaco di Cherasco Carlo Davico.



***



Cari cheraschesi,

colgo l’occasione delle festività ormai prossime per rivolgervi, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, un augurio di felice Natale e sereno Anno nuovo. Possa questo nuovo inizio portare tante concrete novità, in tutte le famiglie.



Come di consueto, l’interruzione festiva rappresenta, per noi amministratori, un momento di riflessione sui progetti realizzati e le iniziative da attuare: un appuntamento utile per riflettere sul nostro operato e migliorarci, nell’interesse della comunità che ci ha chiamati a reggere l’ente locale.



L’anno che stiamo per lasciarci alle spalle è stato denso di avvenimenti importanti, nella vita amministrativa di Cherasco. Progetti di lungo corso sono stati portati a termine: mi riferisco alla tangenziale, entrata in funzione il 10 novembre e, ancora, al nuovo edificio della scuola primaria, che ha accolto, a settembre, i nostri studenti mettendo a disposizione spazi all’avanguardia.



Il 2023 ha proposto importanti manifestazioni che hanno portato la nostra città sulla ribalta nazionale. Sono esempi virtuosi le mostre a palazzo Salmatoris, o ancora il festival Cherasco storia, nonché i Mercati dell’antiquariato. Molti sono stati gli ospiti di rilievo e i turisti accolti nell’ambito delle tante rassegne che hanno dato risalto alla nostra amata Città.



Traguardi importanti che dobbiamo intendere come un punto di partenza e uno sprone verso nuovi e più ambiziosi obiettivi, da raggiungere nell’interesse della comunità, continuando a impegnarci per dare risposte fattive ai bisogni manifestati dai residenti.



A tutti voi, miei concittadini, va la più profonda gratitudine per la collaborazione, la solidarietà e l’impegno: qualità che hanno permesso il raggiungimento di grandi obiettivi comuni. Lo spirito di unità dimostrato è un atteggiamento vincente nell'edificazione di un futuro migliore per tutti noi. Obiettivo per il quale continueremo a lavorare, in qualità di amministratori, con impegno e dedizione. Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi!