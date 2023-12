Il vescovo di Alba: "Nessuno sia solo in questo Natale, tutti sentano il calore di una famiglia, di una casa, di un affetto vero" [VIDEO]

E’ un appello alla solidarietà, al significato più intimo del Natale cristiano, il messaggio di auguri che il vescovo di Alba Marco Brunetti ha voluto rivolgere ai lettori de "La Voce di Alba" e "Targato Cn".

"E’ bello – dice monsignor Brunetti – vedere le nostre città ricche di luci, di presepi, di alberi di Natale. Tutto questo ci fa pensare che è un momento di festa. Però ci richiama anche al significato vero e profondo del Natale, che è la venuta di Gesù in mezzo a noi".

"Purtroppo oggi nel mondo vediamo un presepe che non ci piacerebbe vedere, visto le guerre, l’odio, le violenze, tante persone che fanno fatica. Però Gesù nasce, Gesù continua a venire. Non dobbiamo perdere la speranza, non dobbiamo lasciarci rubare la speranza. E sapere che lui ci porterà quella luce, quella pace, quell’amore di cui abbiamo tutti bisogno".

"In modo particolare – conclude il vescovo – vorrei salutare e fare gli auguri alle persone che fanno più difficoltà, che sono fragili, che hanno bisogno di sentire un calore umano. Ecco, facciamo in modo che nessuno sia solo in questo Natale, ma che tutti veramente sentano il calore di una famiglia, di una casa, di un affetto vero. Gesù è in mezzo a noi, questo ci basta, per essere felici".