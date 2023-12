"Regalare biodiversità": la sfida per tutti i cittadini del Roero che possono acquistare una porzione dell'oasi di San Nicolao con un euro

L’ultima campagna promossa da Canale Ecologia parte da un consiglio a tutti gli abitanti del Roero: “Se volete farvi e fare alle future generazioni di roerini un regalo lungimirante regalate Biodiversità!”.

L’obiettivo è ampliare l’area dell’Oasi di San Nicolao nell’ultimo lembo delle Rocche, in territorio di Cisterna d’Asti, uno scrigno di natura, ricco di flora e fauna di elevato valore naturalistico.

Si può acquistare 1 mq di terreno nell’oasi con 1 euro.

Le modalità sono il bonifico bancario intestato ad "Associazione Canale Ecologia" con causale "Donazione acquisto terreni" e IBAN: IT71T0853046060000000060665, oppure consegnare il contributo in contanti a Ettore Chiavassa 3667436159 o a Gino Scarsi 346 3278597.

I versamenti tracciabili (bonifici o assegni) sono fiscalmente detraibili. È naturalmente possibile devolvere il proprio 5X1000 a Canale Ecologia (codice fiscale 90016590045)

L’Oasi San Nicolao è un’area aperta di 40 ettari dove la vegetazione, anche rara, ha ricolonizzato terreni una volta adibiti a coltivazioni. Oggi è in atto una politica di conservazione integrale, che preserva zone vergini straordinarie, limitrofe ad altre fortemente agricole o industriali, veri e propri polmoni per tutti.

Gino Scarsi co-fondatore di Canale Ecologia, che opera dal 1991 per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente aggiunge:

“La nostra ultima campagna per l'ampliamento dell'Oasi Di San Nicolao ha un nome: 'Costruiamo insieme la Riserva Integrale di Valle Oscura'. Si tratta una serie di terreni di pura natura per circa 100.000 metri quadrati, in aggiunta all'attuale Oasi. La bellezza di quest'area è ammirabile nel link seguente. Tutelare un simile tesoro, val bene un piccolo sacrificio."