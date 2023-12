Forte investimento nel mining di Bitcoin: ci sarà una crescita della centralizzazione?

Secondo quanto riportato su https://ir.mara.com/, Marathon Digital sta attualmente ampliando le proprie attività con un massiccio investimento nel mining di Bitcoin. L'azienda ha recentemente acquisito due centrali elettriche, una in Texas e l'altra in Nebraska, per un totale di $178,6 milioni, aumentando così la propria capacità di produzione energetica di 390 megawatt.

L'obiettivo di Marathon Digital è quello di raddoppiare il proprio hashrate nei prossimi 18-24 mesi, portandolo a circa 50 EH/s. Questo corrisponderebbe a circa il doppio della potenza di tutti gli impianti di mining di Bitcoin negli Stati Uniti messi insieme.

L'espansione di Marathon Digital contribuirà ulteriormente alla concentrazione nel settore del mining di Bitcoin. Attualmente, i dieci maggiori minatori di Bitcoin controllano già oltre il 50% dell'hashrate della rete. Con l'acquisizione delle nuove centrali elettriche, Marathon Digital si posiziona tra i primi cinque più grandi minatori di Bitcoin.

Marathon Digital: Il più grande miner di Bitcoin negli USA

Marathon Digital Holdings è un'azienda americana specializzata nel mining di Bitcoin, fondata nel 2010 e con sede a Las Vegas.

Si tratta del più grande miner di Bitcoin negli Stati Uniti: attualmente gestisce oltre 18.000 minatori di Bitcoin con una potenza totale di oltre 3,3 Exahash al secondo. L'azienda ha progetti di espansione della sua capacità nei prossimi anni.

Marathon Digital è quotata al Nasdaq con il ticker MARA e ha una capitalizzazione di mercato di oltre $2 miliardi.

Reazione del mercato

Gli investitori hanno reagito positivamente alla notizia delle acquisizioni. Le azioni di Marathon Digital sono salite dell’11% martedì e hanno chiuso mercoledì con un aumento dello 0,59%. Anche le azioni di altri minatori di Bitcoin come Cipher Mining, Terrawulf e SOS Limited hanno registrato aumenti.

L'espansione di Marathon Digital è un segnale ulteriore che il settore del mining di Bitcoin sta diventando sempre più avanzato e richiede ingenti investimenti. Solo grandi aziende di accesso e con considerevoli capitali possono sostenere i costi elevati delle nuove strutture e dell'energia necessaria.

Le possibili conseguenze della centralizzazione

L'aumento della centralizzazione nel settore del mining di Bitcoin potrebbe comportare alcuni rischi. Ad esempio, diventerebbe sempre più difficile per i piccoli minatori e gli individui competere con le grandi aziende di mining. Inoltre, una maggiore concentrazione di potere nelle mani di pochi potrebbe minacciare la sicurezza della rete Bitcoin.

Bitcoin Minetrix: il mining accessibile a tutti

Bitcoin Minetrix cerca di contrastare il trend di centralizzazione nel settore del mining di Bitcoin con un approccio decentralizzato. Attraverso una piattaforma di cloud mining, il token BTCMTX mira a consentire a chiunque di effettuare il mining di Bitcoin (BTC). L'azienda risolve il problema dei costi elevati dell'hardware e delle truffe che hanno scoraggiato molte persone dal mining.

Il token propone una soluzione innovativa nel campo del mining di Bitcoin chiamata Stake-to-Mine. Questa metodologia combina il cloud mining con il mettere in staking i token e promette di semplificare l'accesso e la gestione. Il concetto chiave della tokenizzazione è di evitare l'acquisto di contratti da parte di aziende di mining, che rappresentano per gli utenti fonte di scetticismo nel cloud mining.

Il cuore di questo sistema è rappresentato dal token BTCMTX, basato sullo smart contract di Ethereum. Gli utenti possono acquistare e mettere in staking questo token per ottenere crediti di mining per il cloud. Questi crediti vengono poi convertiti in potenza di calcolo (hash power), seguendo un approccio decentralizzato per garantire gli interessi e la sicurezza degli utenti durante il mining.

I crediti di mining stessi sono rappresentati da token ERC-20 non trasferibili, ottenuti attraverso il meccanismo per mettere in staking il token BTCMTX. Per accedere al tempo di mining di Bitcoin o ottenere una parte degli utili del mining, è necessario bruciare questi token secondari.

Per saperne di più sul mining decentralizzato con Bitcoin Minetrix

Questo sistema offre vantaggi agli utenti, consentendo loro di avere pieno controllo dei propri fondi attraverso la tokenizzazione del processo e mantenendo al contempo flessibilità. I token BTCMTX possono essere ritirati o venduti in qualsiasi momento. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle pratiche tradizionali nel mining di Bitcoin, con l'obiettivo di rendere l'accesso e l'efficienza alla portata di un vasto pubblico.

Cloud mining o acquisto di hardware autonomi?

Dal confronto tra cloud mining di BTC e l'acquisto autonomo di hardware, i vantaggi del cloud mining sono evidenti:

Facilità d'accesso: Non sono necessarie competenze tecniche, configurazioni degli hardware o manutenzione.

Efficienza dei costi: Sfruttando l'infrastruttura avanzata delle aziende che gestiscono il cloud mining, si evitano costi energetici elevati e investimenti in hardware dispendiosi.

Spazio e silenziosità: Le strutture di mining possono essere ingombranti, rumorose e generare calore. Con il cloud mining, questi svantaggi non impattano la vita quotidiana degli utenti.

Nessuna preoccupazione per la rivendita: La rapidità con cui un hardware diventa obsoleto nel mining può rendere difficile la rivendita. Nel cloud mining, le aziende che gestiscono l'attività si occupano degli aggiornamenti, sollevando gli utenti da questo onere.