Gesù Bambino nel 2023 è nato… all’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno. Grazie alla Fondazione Ospedale Alba Bra onlus e al presepe realizzato da Gigi e Pier Giorgio, che hanno trasformato l’open space del nosocomio in un angolo di Betlemme.



Basta recarsi al terzo piano per essere conquistati da un magico allestimento con tanto di capanna, Maria, Giuseppe ed il Bambinello, circondati da pastori e pecorelle. Senso mistico, proporzioni, movimenti meccanici: l’allestimento offre un colpo d’occhio davvero unico. Ci sono anche i Re Magi in cammino dietro la stella cometa a rendere completa e speciale l’atmosfera ricreata per la gioia di piccoli e grandi degenti, delle loro famiglie, del personale sanitario o di chi in questi giorni è chiamato ad una visita medica.



Un’incoraggiante ed autentica testimonianza di fede che, nel tempo di Natale, assume un valore universale. A presentare l’opera è il cartellone della Fondazione Ospedale Alba Bra onlus con gli auguri di un Natale sereno, fatti attraverso le parole di papa Francesco: «Il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi».