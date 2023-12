Volley A2/F - La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) ospita la Cbl Costa Volpino...e poi si tuffa nel Christmas Party

La Lpm Bam Mondovì domani scenderà in campo per affrontare la Cbl Costa Volpino nella 6^ giornata di ritorno di regular season di A2. Dopo quattro sconfitte consecutive, per le pumine l’imperativo è vincere. Il passo falso di Cremona, inoltre, ha avuto come conseguenza la momentanea esclusione del Puma dalla zona Pool Promozione.

Le difficoltà palesate nell’ultimo periodo dalle ragazze di Basso vanno superare e anche in fretta, prima che la situazione si faccia ancora più complicata. Le quattro gare che restano al termine della prima fase del campionato sono quelle che possono ridare serenità a un ambiente deluso dall’andamento di una squadra partita con ben altri obiettivi. L’accesso alla Pool Promozione, tuttavia, resta a portata di mano, ma va conquistata sul campo.

Occorre volontà, coraggio e grinta; Virtù spesso lasciate negli spogliatoi dalle pumine. Chi pensa che la Costa Volpino alzi bandiera bianca prima ancora di scendere sul tarflez del PalaManera si sbaglia di grosso. La formazione bergamasca schiererà anche l’ultima arrivata, l’opposto Aurelia Ebatombo, che molto bene ha fatto nel match contro Montecchio. Nella gara dell’andata, disputata in terra bergamasca, la vittoria è andata alla Lpm, al termine del tie-break.

Arbitri dell’incontro sono Simone Cavicchi e Virginia Tundo. Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domani alle ore 17. Ricordiamo che al termine della sfida di domani, i tifosi, le atlete del settore giovanile MONVI, le famiglie, gli allenatori, gli aiuti, sponsor ed appassionati si ritroveranno in campo per la prima edizione del "Christmas Party", con musica e divertimento.