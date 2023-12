Se la scuola ha un valore formativo, il suo decoro sia anche nell'area esterna

La scuola di via Sobrero, immagine di repertorio

Buonasera Direttore,

Le scrivo “la letterina” non per Babbo Natale ma per l’Amministrazione Comunale.

Vivendo nella zona, da mesi noto l’incuria della pulizia attorno alla scuola media di via Sobrero, fino all’angolo di via Castellani (con cestino dell'immondizia talvolta strapieno e di conseguenza pattume sparso attorno, foglie, blocchi di plastica, aiuola impresentabile, biciclette abbandonate, ecc.).

Penso che l’immagine culturale ed educativa della Scuola non debba limitarsi solamente al decoro interno, ma copra anche una funzione esteriore, se si ritiene che abbia un valore formativo che non dipende solamente dalle politiche governative, ma in questo caso anche dalla lungimiranza locale.

Silvano