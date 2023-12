Proseguono i lavori di manutenzione al verde pubblico su via Circonvallazione Nord. Nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre si procederà alla potatura dei platani nel tratto tra la rotonda di piazza Torino e la rotonda di via Bellavista/via Fontanone, nell’orario 8.30 – 18.00.

Per esigenze di cantiere la strada sarà completamente chiusa. Per accedere a via Basse San Sebastiano e ai parcheggi sarà possibile transitare da via discesa del gas.