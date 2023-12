Il Comune di Alba approva il bilancio 2024 senza aumenti di tassazione

Il consiglio comunale di Alba ha approvato il quinto bilancio previsionale su proposta dell’amministrazione guidata da Carlo Bo, dove il nostro partito è rappresentato dall’assessore Emanuele Bolla, senza aumentare la tassazione comunale, rimasta invariata durante tutto il mandato a trazione centrodestra.

Il Sindaco Bo ha lavorato duramente per scongiurare l’aumento della fiscalità cittadina, scegliendo di affidare questa complessa responsabilità all’assessore Bruno Ferrero, esponente della Lega, nostro partito alleato, e dopo cinque anni, il bilancio comunale è in ottima salute, privo di debiti grazie anche alle politiche virtuose ereditate dai decenni passati. Grazie alla linea chiara dettata in modo forte del Sindaco e alla capacità di mediazione dell’assessore Ferrero, ogni assessorato è stato dotato delle risorse necessarie per le iniziative e le attività strategiche delineate dall’amministrazione, tra cui le politiche della sicurezza e del decoro, la realizzazione delle opere, il rilancio turistico e culturale cittadino, così come le politiche sociali. L’assessore Bruno Ferrero ha lavorato in modo prudente e responsabile, analizzando e relazionando in modo instancabile i numeri dei bilanci comunali, senza far mancare l’iniezione delle risorse necessarie aggiuntive in corso d’anno per sostenere le politiche cittadine che, finanziate ed applicate, hanno creato le condizioni essenziali per la crescita e lo sviluppo della città. Al contempo l’attività dell’assessorato alle finanze, unitamente al lavoro duro delle persone che operano in tutti i settori del comune, hanno consentito di gestire le complessità del COVID e il caro energia che ha toccato anche il comune senza incidere sulle tasche degli Albesi.

La visione e il lavoro meticoloso del Sindaco Carlo Bo, dell’assessore Bruno Ferrero e della Giunta hanno dato la possibilità di gestire i complessi bandi europei e statali a cui la città ha partecipato, portando ingenti risorse nelle casse del comune e sopratutto nuovi progetti ambiziosi. In conclusione desideriamo aggiungere alla riconoscenza amministrativa verso l’assessore Bruno Ferrero anche quella politica: l’assessore, con il suo partito, non ha mai messo in dubbio i principi della nostra coalizione che si basa sulla collaborazione tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, con il sostegno delle realtà civiche che si riconoscono nell’idea di città di Carlo Bo, senza far mancare al nostro partito il suo sostegno leale.

Questo lavoro di molti anni getta le basi per un futuro di crescita per la nostra città e per la nostra coalizione, che é pronta a concludere il grande lavoro impostato per continuare a dare le risposte che gli Albesi meritano.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alba