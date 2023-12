Racconigi, bilancio di previsione all’esame del Consiglio comunale

É stato convocato per domani, mercoledì 27 dicembre alle 19,30, il Consiglio comunale di Racconigi. Tra i principali argomenti in discussione: il programma triennale dei lavori pubblici (2024/2026), unitamente all‘elenco annuale dei lavori pubblici (2024), il bilancio di previsione 2024/2026 e l‘ approvazione dell‘aliquota per l’anno 2024 dell‘ addizionale IRPEF.

Quattordici i punti complessivamente all’ordine del giorno: il Consiglio si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e si concluderà con le eventuali interrogazioni o mozioni da parte della minoranza.



Questo nel dettaglio l’ordine del giorno della seduta:



1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

2. Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20, D.lgs. 19.08.2016, n.175, come

modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100;

3. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del d. lgs.

n. 201/2022;

4. Legge regionale n. 15 del 07.03.1989 e s.m. – determinazione quota oneri di urbanizzazione

secondaria da destinare ad interventi per edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del

culto stesso - Anno 2024;

5. Verifica qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività

produttive e terziarie nell’anno 2024 (Legge n. 167/62 - art. 14 D.L. 55/83);

6. Art. 41 Legge 449/97 - Individuazione degli organi collegiali per attività istituzionali;

7. Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2024;

8. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici (anni 2024-2025-2026), unitamente

all’elenco annuale dei lavori pubblici (anno 2024);

9. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - anni 2024-2025-2026;

10. Imposta Municipale Propria (IMU). Adozione delle aliquote per l’anno 2024;

11. Addizionale Comunale IRPEF. Approvazione aliquota anno 2024;

12. Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione DUP 2024-2026;

13. Bilancio di previsione 2024-2026 - approvazione;

14. Interrogazioni e Mozioni.