Domani a Salmour l'ultimo saluto a Carmela e Antonietta, madre e figlia morte in un tragico incidente stradale

Domani 27 dicembre, alle 10.30, nella chiesa di Salmour, saranno celebrati in forma congiunta i funerali di Carmela Luongo, 86enne vedova De Conno, e Antonina De Conno in Rapuano, di anni 64. Dopo le esequie, le salme proseguiranno per il Tempio crematorio di Magliano Alpi.

Le due donne, madre e figlia, sono morte lo scorso 23 dicembre in un tragico incidente stradale avvenuto a Fossano, sulla provinciale 45, a seguito del ribaltamento in un dirupo della vettura sulla quale viaggiavano insieme.

Stasera alle 20.30, sempre a Salmour, sarà recitato il Santo Rosario.

Le due donne erano originarie di Benevento, ma vivevano a Tarantasca la signora Carmela e a Salmour la signora Antonietta. Il Comune di Salmour ha fatto pubblicare un manifesto di vicinanza alla famiglia Rapuano, per esprimere il cordoglio e partecipare al dolore del marito di Antonina, Carmine Rapuano, stimato componente della Protezione Civile del paese.