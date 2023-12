Quali sono stati i 3 casinò online con criptovalute più quotati del 2023

Addentrandoci nel dinamico mondo del gambling online, ci troviamo di fronte a diverse trasformazioni, guidate anche dall'ascesa delle criptovalute. L’esplorazione del mondo del gioco d'azzardo con criptovalute deve essere accurata e dettagliata, perciò sono stati valutati attentamente casinò e bookmaker, prendendo in considerazione le loro opzioni di criptovaluta, le offerte promozionali e le misure di sicurezza. Lucky Block si è classificato al primo posto nella lista, ma ogni sito di gioco d'azzardo elencato qui risponde agli standard più elevati di qualità e affidabilità.

I 3 migliori casinò online e bookmaker del 2023

1) Lucky Block

Lucky Block Casino si distingue come sito in numerose liste delle migliori piattaforme di gioco d'azzardo con criptovalute, offrendo una combinazione di innovazione ed emozioni tipiche del gioco tradizionale. Questo casinò si caratterizza per una vasta gamma di giochi, che spaziano dai classici del casinò a quelli avanzati con croupier dal vivo e basati su blockchain, per accontentare una vasta gamma di preferenze dei giocatori.

Giochi con criptovalute

Lucky Block Casino vanta infatti una ricca collezione di oltre 4.000 titoli di gioco, dimostrando il suo impegno per la varietà e la qualità. Questa selezione è supportata da alcuni dei più rinomati fornitori di giochi del settore, tra cui giganti come NetEnt e Microgaming. I giocatori hanno l'imbarazzo della scelta con un'ampia varietà di opzioni, dall'avventura coinvolgente di Big Bass Bonanza al fascino misterioso di White Rabbit.

Il casinò non si limita alle slot; offre anche una suite completa di giochi dal vivo, tra cui un tavolo da poker, la Poker Lobby e una gamma di giochi istantanei come Plinko e Keno. Le opzioni di scommesse sportive e esports arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco, garantendo che ogni giocatore possa trovare il proprio angolo di divertimento.

Pagamenti e Sicurezza

In Lucky Block Casino, le criptovalute sono al centro dei metodi di pagamento, accettando valute digitali come Bitcoin, Ethereum, il token nativo LBlock e altro, per un totale di 11 opzioni. Questo focus sui pagamenti in criptovaluta garantisce transazioni veloci e aggiunge uno strato di anonimato e sicurezza, attirando i giocatori attenti alla privacy.

Il casinò adotta elevati standard di sicurezza, utilizzando tecnologie di crittografia all'avanguardia e mantenendo la conformità con l'Autorità di Gioco di Curaçao. Questo impegno per la sicurezza è supportato da un sistema di supporto clienti reattivo, accessibile attraverso chat dal vivo, e-mail e piattaforme di social media, garantendo un ambiente di gioco sicuro e ben supportato.

Vantaggi:

Vasta gamma di oltre 4.000 giochi. Forte attenzione ai pagamenti con criptovalute. Misure di sicurezza e licenze robuste. Ampia sezione scommesse.

Svantaggi:

Assenza di supporto telefonico per l'assistenza clienti.

VAI A LUCKY BLOCK CASINO

2) Mega Dice

Mega Dice Casino si fa notare nel mondo dei siti di gioco d'azzardo, offrendo una vasta gamma di oltre 5.000 giochi da casinò che spaziano dalle slot alle opzioni con dealer dal vivo. Il suo impegno nell'integrare la tecnologia blockchain migliora la trasparenza e la sicurezza delle transazioni, e per questo si posiziona come un punto di riferimento nel panorama del gioco d'azzardo con criptovalute del 2023.

La sezione dedicata ai giochi di criptovalute è il cuore pulsante di Mega Dice Casino, con una ricca libreria di titoli provenienti da oltre 80 fornitori di software, tra cui colossi del settore come Hacksaw Gaming, NetEnt e Red Tiger. I giocatori possono immergersi in un mare di slot che spaziano dalle classiche macchine a quelle più avanzate.

Per chi cerca l'essenza del gioco tradizionale, la sezione dei giochi da tavolo offre varianti di Blackjack, Roulette e Baccarat. Gli appassionati di poker non vengono trascurati, con diverse opzioni come il Casino Hold'em che arricchiscono l'offerta. La sezione dei giochi dal vivo aggiunge un'altra dimensione, con esperienze coinvolgenti fornite da dealer professionisti. A completare questa varietà ci sono giochi di crash come Aviator e Pilot Cup, che offrono emozioni istantanee.

Per quanto riguarda i pagamenti e la sicurezza, Mega Dice Casino si distingue per il supporto a diverse criptovalute, tra cui BTC, ETH e LTC, consentendo transazioni veloci e sicure. Il casinò garantisce che depositi e prelievi siano non solo rapidi, ma anche sicuri, grazie all'utilizzo di tecnologie di crittografia avanzate.

I giocatori possono intraprendere il loro viaggio di gioco con tranquillità, sapendo che i loro dati finanziari sono al sicuro. Il supporto al cliente è garantito grazie alla presenza di una chat dal vivo attiva 24/7, assicurando che ogni domanda venga prontamente affrontata. L'impegno di Mega Dice nel fornire una piattaforma sicura e user-friendly emerge chiaramente, facendone una scelta affidabile nel mondo del gioco d'azzardo con criptovalute.

Vantaggi:

Ampia selezione di oltre 5.000 giochi. Supporto per diverse criptovalute. Transazioni veloci e sicure. Opzioni complete per il supporto clienti.

Svantaggi:

Assenza di un'app mobile per i giochi.

Strumenti di navigazione limitati nella libreria di giochi.

Assenza di scommesse sulle corse equine.

VAI A MEGA DICE CASINO

3) WSM Casino

WSM Casino, sostenuto dal successo della meme coin $WSM, si distingue come un concorrente di rilievo nel mondo dei siti di gioco d'azzardo. Lanciato nel 2023 con una licenza di Curacao, offre un ampio campo di gioco per gli appassionati di criptovalute, vantando oltre 5.000 giochi e un completo sportsbook, il tutto incentrato sul token $WSM.

Giochi di criptovalute

In WSM Casino, la diversità nei giochi è una caratteristica distintiva. Con una straordinaria raccolta di oltre 5.000 giochi, tra cui più di 3.500 titoli di slot provenienti da fornitori di alto livello come Evolution, Hacksaw Gaming e Betsoft, i giocatori sono davvero viziati dalla scelta. Slot popolari come Faerie Spells e Take Olympus, insieme a innovative slot e jackpot, accontentano una vasta gamma di preferenze.

Il casinò non si ferma qui; offre oltre 45 tavoli di roulette, di cui la metà con dealer dal vivo, e più di 75 tavoli di blackjack. Gli appassionati di poker troveranno oltre 30 giochi, anche con opzioni dal vivo. Il segmento dei dealer dal vivo offre una serie di giochi, garantendo che gli utenti vivano l'emozione di un vero casinò. Inoltre, WSM Casino soddisfa l'appetito per giochi istantanei con titoli come Aviator e Plinko.

Pagamenti e Sicurezza

La dedizione di WSM Casino al mondo delle criptovalute è evidente nelle sue opzioni di pagamento. Supportando 13 criptovalute popolari, tra cui Bitcoin, Ethereum e Litecoin, assicura transazioni istantanee e sicure. L'attenzione alle criptovalute non solo accelera il processo di transazione, ma aggiunge anche un elemento di privacy e sicurezza, apprezzato nella community.

La licenza di Curacao del casinò offre un livello di fiducia di base, anche se potrebbe non essere così rigorosa come in altre giurisdizioni. L'impegno della piattaforma per la sicurezza del giocatore è ulteriormente sottolineato dalla sua crittografia SSL, garantendo un ambiente di gioco sicuro.

Vantaggi:

Vasta libreria di giochi con oltre 5.000 opzioni. Ampia gamma di criptovalute accettate. Transazioni veloci e sicure. Anonimato senza necessità di KYC per l'iscrizione. Sportsbook completo con una varietà di mercati.

Svantaggi:

Informazioni limitate su alcuni requisiti bonus. Nessuna app mobile dedicata. La licenza di Curacao potrebbe non offrire il massimo livello di supervisione.

VAI A WSM CASINO