Aspettando il Capodanno a Cherasco, con due bande giovanili in concerto

Aspettando il Capodanno. Questo il significato del concerto che le Bande Musicali Giovanili Provinciali di Anbima Cuneo e Milano terranno sabato 30 dicembre 2023 alle ore 21,00 presso il Palaexpo di Cherasco situato in via San Giovanni XXIII, evento organizzato grazie alla collaborazione della locale banda musicale “Mons. Calorio” e del Comune di Cherasco.

Le due formazioni, entrambe dirette dal M° Davide Casafina, presenteranno un repertorio costituito prevalentemente da musica originale per banda e concluderanno la serata con l’esibizione a bande riunite di “Choose Joy”, un brano basato sul famoso tema dell’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven.

Un’occasione dunque per ascoltare dell’ottima musica e per toccare con mano il livello raggiunto da queste formazioni.



L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti.