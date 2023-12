Con AIDO, a Natale, un regalo utile: la vita!

https://digitalaido.it/: è questo il link per metter sotto l'albero di natale in soli 45 secondi un regalo utile a tutti per preservare la vita.



Un messaggio forte e chiaro quello di AIDO Sezione Provinciale che nelle festività del fine d'anno ancora una volta vuole ricordare un gesto generoso, altruista, d'amore verso i tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto.



Quale il modo migliore per fare gli auguri, quelli fatti con il cuore a chi ci è caro se non esprimersi favorevolmente ad un SI utile a preservare la vita.



Non aspettare: in questo Natale fai il regalo più bello...la vita!