A Centallo una ventina di presepi di Irene Beccaria in mostra nella chiesa della Rossa

Non uno, non due, ma tanti presepi. Anzi, tanti quanti la chiesa della Rossa può contenere. Cade in un doppio anniversario la nuova mostra di presepi di Centallo viva: gli 800 anni del presepe di Greccio e i 30 dalla nascita dell’Associazione culturale centallese.

Per celebrarli entrambi, ha scelto una sede prestigiosa, la chiesa della Ss. Trinità (la Rossa), in piazza Vittorio Emanuele II, e una collezione di presepi della sua espositrice più fedele, fantasiosa e prolifica, Irene Beccaria di Passatore.

Sono presepi ispirati alla natura, fonte di vita e di rinnovamento spirituale, fatti di materiali semplici. “Ho cominciato nel 1994 - racconta - e ne faccio spesso due o più all’anno. Li ho sempre esposti. Il primo, qui a Centallo: era fatto di pannolenci. Altrimenti a Villanova Mondovì, alla Grotta dei dossi, o a Cuneo, a Santa Chiara e poi in Sala San Giovanni”.

Alla “Rossa” ne ha portati una ventina. Sono tutti di materiali diversi, fatti con paglia o lana di pecora, pigne o noccioli di frutta, scontrini (!) o radici, foglie di granturco, biglie di vetro o tutoli. Ancor più variegata la loro ambientazione: dentro un pallone di cuoio o incastonati in una racchetta da tennis, scavati in una zucca o inglobati all’interno di un veicolo trasparente. Per l’occasione ne ha fatto uno dedicato al compleanno di Centallo viva, con tanto di bottiglia e bicchiere da brindisi. Quello del 2023, tuttavia, è su una panchina rossa in miniatura, “ispirato dai fatti dolorosi delle scorse settimane”.

L’esposizione di Irene Beccaria è affiancata da alcuni “pezzi” della collezione di Principessa Valentina, il noto laboratorio artigianale astigiano che arricchirà la mostra di altri elementi e altre suggestioni. Il risultato è una “scorpacciata” di presepi per gli appassionati e anche per i semplici curiosi.

“Nei suoi 30 anni di vita - conclude Rosalba Serale, volontaria di Centallo viva - abbiamo sempre proposto una mostra o un concorso di presepi. È il nostro modo per salvaguardare una tradizione che ci appartiene, che ci unisce e che merita di essere preservata e valorizzata”.

La mostra, dal titolo “Presepi...& ancora presepi”, ha aperto ufficialmente i battenti mercoledì 20 dicembre alle ore 16 e resterà aperta fino a domenica 7 gennaio con i seguenti orari: feriali 16-19, festivi e prefestivi 10-12, 15-19.