"L'appuntamento tra Superga, il Monviso e la Luna" scelto dalla Nasa come foto del giorno di Natale

"La foto dell’allineamento Superga, Monviso e falce di Luna è APOD, ovvero Astronomy Picture of the Day, il prestigioso riconoscimento dalla NASA e dalla Michigan Technological University (MTU), e non di un giorno qualunque.. ma quello di Natale! Una gioia immensa"

https://apod.nasa.gov/apod/ap231225.html?fbclid=IwAR3h4rx_XCUKwQWvWBHWb7GqOFMsU1KkDW7oZtp5upWJnTexgHZbPQxH-NQ L'autore del bellissimo scatto, realizzato lo scorso 15 dicembre alle 18.52, è il biellese Valerio Minato. Classe 1981, laureato in scienze forestali, è un fotografo autodidatta, con la passione per le immagini astronomiche.

E' stato lui stesso, sulla sua pagina Facebook, lo scorso 16 dicembre, a descrivere lo scatto: "Superga ed il Monviso hanno avuto un appuntamento indimenticabile con la Luna. Ieri pomeriggio, dalle alture di Castagneto Po, è andato in scena un momento davvero magico. In una piccolissima porzione di cielo, per pochissimi secondi, il Re di pietra, la basilica di Superga e la falce di Luna crescente si sono incontrati regalando uno spettacolo unico. Ben visibile anche la cosiddetta Luna cinerea: durante la prima ed ultima fase del ciclo lunare la luce del Sole viene riflessa dalla Terra verso la Luna, illuminandone la porzione di superficie in ombra".