Lpm Bam Mondovì-Costa Volpino 3-1; Capitan Grigolo mette giù la maschera: "Non è un momento facile...vittoria che ci voleva" (VIDEO)

Il Puma rialza la testa e riprende la corsa verso l'obiettivo Pool Promozione. La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio ha superato al PalaManera la Cbl Costa Volpino per 3-1, interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive. Una vittoria con qualche sofferenza, a conferma che i problemi di gioco ci sono e vanno ancora risolti. Ma di certo si è trattata di una vittoria meritata, in una sfida dove era fondamentale conquistare l'intera posta in palio e scacciare via gli spettri di un ennesimo passo falso.

Alla fine vittoria è stata, per una boccata d'ossigeno salutare e si spera rigenerante in vista degli impegni del nuovo anno, che partiranno subito con le trasferte in casa di San Giovanni in Marignano e Offanengo. Una buona risposta è giunta dal capitano Laura Grigolo, che tolta la mascherina protettiva, ha riscattato le ultime prestazioni non particolarmente esaltanti, mettendo a referto 22 punti e finendo per meritare il titolo di Mvp, proprio come accaduto nel match dell'andata. Ecco la schiacciatrice Laura Grigolo ai nostri microfoni: