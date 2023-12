Una vittoria rincorsa per l'intero girone di andata e ottenuta, seppur con il fiatone, alla prima di ritorno.

C'è tanta gioia per le ragazze della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo nell'essere riusciti a sfatare il tabù del palasport di San Rocco Castagnaretta, che in questa stagione era diventato off limits per le ragazze di Bellano.

La gioia del gruppo e dei dirigenti sta tutta nelle parole del capitano Noemi Signorile.