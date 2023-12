Volley A1F. Cuneo trova la prima vittoria stagionale in casa: Pinerolo battuta al tie break

"Santo Stefano aiutaci tu", recitava lo striscione appeso in curva dai tifosi dei Cray Cats. E Santo Stefano si è materializzato vestendo i panni di Madison Kubik.

L'americana è stata l'eroina di giornata: con i suoi 17 punti in attacco, un muro ed una battuta vincente ha trascinato la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo alla prima vittoria stagionale di fronte al pubblico amici.

È finita 3-2 (20-25/25-13/23-25/25-25/17-15) la sfida contro la Wash4Green Pinerolo, con un brivido corso lungo la schiena ai tifosi di casa sul finire di un tie break altrimenti dominato: la paura di vincere di qualche giocatrice ha rischiato di trasformare un successo ormai acquisito in un incubo. Alla fine ci ha pensato lei, Madison Kubik, nominata ovviamente Mvp dell'incontro.

I due punti conquistati permettono alle ragazze di Massimo Bellano di tirare una boccata di ossigeno in classifica, anche se la vittoria da tre di Bergamo nello scontro diretto con Casalmaggiore non è forse il risultato migliore per il prosieguo del campionato. Ma tant'è, bisogna contare sui propri mezzi e non sui risultati dagli altri campi.

"Avevamo tanto bisogno di questa vittoria - si è limitata a dire Noemi Signorile a fine gara - ora possiamo tornare a sorridere. la voglia di vincere era veramente tanta, dovremo ancora migliorare i cali di attenzione, ma ora pensiamo solo alla vittoria e godiamocela tutta".

IL MATCH

Prima parte del set in controllo da parte di Pinerolo. Break dell'1-3 con Akrari, timida reazione cuneese con il pareggio a quota 7 su attacco di Stigrot, che però commette anche tre errori in attacco e Pinerolo scappa 8-11. Sbaglia Enweonwu e le Pinelle vanno sull'8-12, poi trovano il loro massimo vantaggio con un gran muro a 1 di Ungureanu. Cuneo alza la testa nel turno al servizio di Hall: tre punti della tedesca Stigrot riportano sotto le Gatte a -1 sul 17-18. Marchiaro ferma il gioco e le sue ragazze tornano a correre ancora nel turno al servizio di Cambi: muro di Nemeth per il nuovo +3 pinerolese (17-20), poi il punto di Storck che vale il 18-22 e l'errore di Stigrot per il 18-23. Set ball ancora per mano di Storck (18-24).

Primo set dove Cuneo attacca con una percentuale troppo bassa (28% e solo 8% di positività), nonostante Ferrario, cercatissima dalla battuta avversaria, risponda con un più che buono 56% in ricezione). L'opposto Enweonwu chiude con 3 punti in attacco su 10 palle (30% e un'efficienza pari al 6%)

Nel secondo set Cuneo parte con la P1 e trova subito tre punti con un punto in attacco ed un muro di Sylves e l'ace di Signorile. Le Gatte allungano fino all'1-6 messo a segno da Enweonwu che costringe Marchiaro al time out. Pinerolo riordina per un attimo le idee e riduce lo svantaggio a -3 (7-4) con Ungureanu, ma Hall si riprende il break con un ottimo tocco sulle mani del muro cuneese, poi infila anche il punto dell'11-6 con Signorile che a muro forma il doppiaggio sul 12-6. Il turno al servizio di Kubik è prolifico: due muri dell'americana fissano il punteggio sul 14-6, l'errore di Sorck ed il punto di Stigrot lanciano Cuneo verso la conquista del set (18-8). Il set ball è opera di Hall a muro (24-13), poi chiude Kubik al primo tentativo con un mani e fuori (25-13).

Di tutt'altro tenore l'attacco delle ragazze di Bellano in questo set (50% di squadre con il 38% di efficienza), che fanno bene anche a muro (4). Parziale dove spicca la prova delle due americane: Kubik, ottima in battuta, lascia il segno anche in attacco (4 punti su 9 palle, 44%), così come Hall che fa 3 su 3 (100%). Dall'altra parte della rete Pinerolo crolla e non va oltre il 25% di positività, con il 3% di efficienza.

Ora è partita vera. Le due squadre giocano a viso aperto, ma è ancora Cuneo a trovare un buon margine di vantaggio: sul 6-3, punto di Hall, Marchiaro ferma il gioco, ma al rientro è ancora l'americana a far punto per il 7-3. Hall è scatenata, mette giù anche il punto del 10-3 e sul +7 il coach delle ospiti ha già esaurito i due time out a sua disposizione. Le Pinelle sono in confusione, sbagliano l'attacco successivo per l'11-3, ma poi rialzano la testa quando in zona di battuta va Ungureanu: un ace suo e due punti consecutivi di Sorokaite rimettono in corsa le biancoblu. Bellano ferma il gioco (12-8) e la chiamata ottiene l'effetto desiderato con Ungureanu che alla ripresa del gioco sbaglia il servizio, ma prima un muro di Sorokaite rosicchia un altro break alle avversarie (13-10), poi un altro block di Storck su Stigrot porta Pinerolo a -2, sul 14-12. Arriva un altro muro, Akrari su Enewonwu, e set riaperto (16-15). Punto della parità per Ungureanu (16-16) con Bellano che cambia Stigrot per Haak, poi arriva il punto del sorpasso pinerolese, ancora a muro. Altro cambio in casa Cuneo: entra Adelusi per Enweonwu e l'opposto mette subito giù il punto del 18-17, ma la situazione si capovolge ancora in favore delle ospiti nel turno al servizio di Storck: l'ace della svizzera regala il doppio vantaggio sul 21-19. Break che Pinerolo mantiene fino al 23-25 e che arriva per mano di Akrari.

Tra le pinerolesi grandissimo set per Ungureanu (55%) e Akrari (3 muri), trascinatrici della squadra ad una rimonta che a metà parziale sembrava impossibile per le ragazze di Marchiaro. Da parte di Cuneo, invece, l'opposto Enweonwu è completamente uscita dal gioco: prima della sostituzione era riuscita a mettere giù una palla su 6 (16%).

Cuneo accusa il colpo e nel quarto set si ritrova sotto 6-9, attacco della solita Ungureanu che costringe Bellano a fermare il gioco. Bellano inserisce Stigrot al posto di Haak, con la quale era partito in questo parziale, e c'è la reazione cuneese che arriva sul turno al servizio di Kubik con il quale il muro biancorosso va a nozze. Un parziale di 6-0 ribalta la situazione in favore delle Gatte, che vanno avanti 16-14 mentre Pinerolo che effettua una girandola di cambi. Le ospiti pareggiano a 17, ma Cuneo non molla e ritrova il break sul 20-18 con Kubik. Arriva il muro di Sylves per il 21-18, ma Ungureanu prova a rilanciare la squadra e riporta sotto le Pinelle (22-21). L'ace di Adelusi regala a Cuneo il set ball (24-21), poi l'errore di Ungureanu al servizio manda la partita al tie break.

Cuneo vince questo parziale alzando le barricate a muro, ben 5 ma anche attaccando finalmente con continuità (48%).

Primo break del quinto set in favore di Cuneo: dopo una gran difesa di Ferrario che permette a Kubik di attaccare in modo vincente, segue il muro di Sylves. 5-2 e time out di Marchiaro. Arriva un altro muro delle Gatte del 7-3, poi il punto di Stigrot per il 10-5. Pinerolo recupera due break a muro e sul 12-9 Bellano ferma il gioco. Altri due blocks biancoblu per il -1 ospite e sul 13-12 c'è l'ultima interruzione del gioco del coach biancorosso. Ungureanu si ripete a muro sempre su Adelusi e siamo 13-13. La partita va ai vantaggi e si chiude 17-15 per Cuneo su attacco di Kubik.