Volley A2/F: per il Puma è di nuovo Natale! La Lpm Bam Mondovì supera la Cbl Costa Volpino per 3-1

Il Puma ha chiuso gli impegni del 2023 con una vittoria sofferta, ma meritata. Al PalaManera la Lpm Bam Mondovì ha liquidato la pratica Cbl Costa Volpino con il punteggio di 3-1. Un successo quanto mai prezioso e che ha rimesso momentaneamente le pumine in zona Pool Promozione. Lpm brava e paziente in fase difensiva e che in attacco ha ritrovato i colpi di Laura Grigolo (22). Ottima prova anche Alice Farina (16).

Le bergamasche di coach Cominetti hanno mostrato buone qualità in attacco soprattutto con i colpi di Alessia Lancini (19). Ben contenuta, invece, la francese Aurelia Ebatombo. Particolarmente insidioso anche il servizio delle Cbl, con Martina Ghezzi autrice di 5 ace. Da rivedere, invece, la ricezione delle lombarde, apparsa non impeccabile. Ora le pumine sono attese da due trasferte consecutive con San Giovanni in Marignano e Offanengo, ma per queste partite bisognerà attendere il 2024.

PRIMO SET: le pumine conquistano il primo break dell'incontro e dopo l'ace di Laura Grigolo si portano sul 4-1. Un paio di errori in attacco da parte delle padrone di casa e Costa Volpino ritrova la parità sul 5-5. La Lpm sfrutta la ricezione imprecisa delle bergamasche per andare sul 10-7. Time-out chiesto da coach Cominetti. Grigolo continua a pungere sottorete e il Puma vola a +6. Break conquistato dalla formazione ospite e vantaggio che si assottiglia, 15-12. Diversi errori al servizio per entrambe le squadre. Ancora gioco fermo per il secondo time-out chiesto da Cominetti. Si rientra in campo e Veronica Allasia piazza un ace, 22-17. Grigolo a segno e sul 24-18 sono sei i set-ball per la Lpm. Al secondo tentativo è Alice Farina a trovare il punto che chiude il set sul 25-19.

SECONDO SET: le pumine ripartono di slancio e si portano subito sul 4-0. Time-out chiesto da Cominetti. Al rientro in campo arriva la risposta di Costa Volpino, 4-2. L'ace di Martina Ghezzi rimette in equilibrio il punteggio, 7-7. Ancora un break per la formazione bergamasca, che va a condurre 11-13. Nuova parità. Clara Decortes prova ad alzare il ritmo, ma le bergamasche sono attente e si portano sul 16-18. Time-out chiesto da coach Basso. Si rientra in campo e Costa Volpino mette a segno altri due punti. Ancora una sosta tecnica chiesta dalla panchina monregalese. Ace di Martina Ghezzi. Entra in campo Kristine Lux, fino a quel momento in panchina. Terzo ace consecutivo per Ghezzi. Sul 16-24 arrivano otto set-ball. Al primo tentativo arriva il fallo di invasione delle pumine e il set si chiude sul 16-25 grazie a un parziale di 0-10.

TERZO SET: le pumine provano a reagire e si portano subito sul 6-0. Le ospiti non stanno a guardare e guadagnano un break. Ace per Chiara Riparbelli ed Lpm avanti 13-8. Time-out chiesto da Cominetti sul 15-9. Il Puma alza il muro e il vantaggio diventa consistente. Sul 18-9 arriva la seconda richiesta di time-out da parte della panchina bergamasca. La mossa produce gli effetti sperati, visto che Costa Volpino accorcia le distanze, 19-13. La Lpm torna a correre e dopo l'attacco vincente di Kristine Lux si porta sul 22-16. Le lombarde rosicchiano altri due punti. Sul 24-19 sono cinque i set-ball per le pumine, che con Grigolo trovano subito il punto del 25-19.

QUARTO SET: Lpm avanti 2-0, ma subito ripresa dalle avversarie. Clara Decortes mette a segno il punto del 7-5. Contro-break Cbl, che dopo l'ace di Alessia Lancini si porta sull'8-9. Time-out di Cominetti sull'11-9. Ace per Kristine Lux e sul 19-16 coach Cominetti ferma nuovamente il gioco per il secondo time-out. Alice Farina fa la voce grossa sottorete e la Lpm vola sul 21-17. Ancora la banda statunitense mette a segno il punto del 24-20, che vale quattro match-point. Al secondo tentativo ci pensa Chiara Riparbelli a trovare la stoccata per il definitivo 25-21.

LPM BAM MONDOVI'-CBL COSTA VOLPINO: 3-1 (25-19; 16-25; 25-19; 25-21)

LPM BAM MONDOVI': Allasia 4, Lux 4, Marengo, Coulibaly, Lapini, Farina 16, Grigolo 22, Riparbelli 9, Tellone, Decortes, Manig. Allenatore: Claudio Basso; 2° Raffaele Grasso

CBL COSTA VOLPINO: Agbortabi 3, Green, Dell'Orto 1, Agazzi, Boshnakova, Ghezzi 15, Pacchiotti, Mazzoleni 9, Ebatombo 4, Rossi 7, Lancini 19, Vicet Campos, Gay. Allenatore: Allenatore Luciano Cominetti; 2° Luca Taboni

ARBITRI: Simone Cavicchi; 2° Virginia Tundo