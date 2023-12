I migliori accessori per lo smartphone

Lo smartphone è il dispositivo elettronico più utilizzato in assoluto, in quanto è in grado di svolgere una lunga serie di operazioni, compresi il gioco sui casino, lo scatto di fotografie e l'ascolto della musica. In commercio esistono diversi accessori per rendere lo smartphone ancora più efficiente e più sicuro: vediamo alcuni esempi.

I power bank

Le batterie dei cellulari hanno capacità sempre più elevate, ma ciò spesso non basta per arrivare a fine giornata con ancora un po' di autonomia residua. Proprio per questo motivo, tra gli oggetti più utilizzati da coloro che trascorrono fuori casa molte ore si collocano i power bank. Oltre ai classici modelli cablati, sono disponibili dei prodotti che offrono la ricarica wireless, estremamente comodi da portare in giro, poiché eliminano l'ingombro dei cavi.



Vetro temperato supplementare

Gli smartphone vengono costantemente tirati fuori dalla tasca o dalla borsa e ciò li espone a un forte rischio di caduta, con relativa rottura dello schermo. Al posto della comune pellicola protettiva è bene installare un vetro temperato antigraffio: si tratta di un supporto valido per diminuire in modo drastico il rischio che il vetro e il display riportino dei gravi danni a seguito di un impatto.



Cuffie Bluetooth

Con il trascorrere del tempo le cuffie wireless hanno sostituito quasi del tutto i prodotti col filo. Tra gli auricolari Bluetooth di maggior successo occupano una posizione rilevante i modelli EarBuds, i quali hanno dimensioni microscopiche e, nella maggior parte dei casi, sono compatibili con gli assistenti vocali più conosciuti. Le cuffie EarBuds dispongono di un pratico astuccio che serve sia a conservare la coppia di auricolari, sia a ricaricarli quando non vengono utilizzati.



I controller per i videogiochi

Giocare con lo smartphone è un hobby che ha conquistato milioni di giocatori, in virtù degli ampi display di cui sono muniti i device delle ultime generazioni. Per aumentare ulteriormente il coinvolgimento è possibile avvalersi di appositi controller che rendono il cellulare una vera e propria console portatile: giocare con le simulazioni calcistiche, con gli sparatutto o con le roulette online diventa ancora più divertente e realistico.



Le penne capacitive

Il telefono consente di prendere note e di disegnare sfruttando il display touch. Naturalmente, le sensazioni non sono delle migliori. Utilizzando una penna capacitiva, invece, è possibile scrivere o disegnare con la stessa precisione riservata dalla carta e dalla penna.



I supporti

La versatilità dello smartphone fa sì che il dispositivo venga usato per compiere decine e decine di azioni, tra cui la navigazione satellitare e la registrazione di attività sportive. Per rispondere alle necessità degli utenti sono disponibili supporti di vario tipo, da quelli indicati per installare il prodotto in auto a quelli progettati per essere fissati sulle biciclette o sulle moto.

Gli zoom esterni

Le ridotte dimensioni dei cellulari complicano l'integrazione di uno zoom ottico. Per venire incontro alle esigenze degli amanti della fotografia e dei video sono presenti sul mercato degli zoom ottici esterni, i quali si dimostrano leggeri e semplici da montare.