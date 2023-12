Al Wellington di Paesana, nella calza della Befana c’è il fritto misto alla piemontese

Non sempre nella calza della Befana ci sono i dolcetti che la simpatica vecchina destina ogni anno ai più piccini. Quella che intorno all’ora di pranzo di sabato 6 gennaio parcheggerà la sua scopa di fronte al ristorante-pizzeria “New Wellington” di via Reinaud, a Paesana - ad esempio – sarà rigonfia delle mille ed una goloseria che ogni fritto misto alla piemontese che si rispetti annovera nel proprio menù, pronte per essere servite ancora bollenti ai commensali del locale.

E’ la quarta volta, da agosto ad oggi, che il locale propone il fritto misto. Le prime tre hanno fatto registrare il sold out in poche ore.

Il fritto misto alla Piemontese, che consta anche di un antipasto a base di carpaccio di manzo con bagna cauda tiepida, conta 18 portate: manzo, maiale, pollo, salsiccia, fegato, rane, cervello, trota, funghi porcini, cavolfiore, zucchina, semolino, Pavesino, amaretto, albicocca, prugna e crema fritta al cioccolato e rum, e frittelle di mele.

Il costo del pranzo è di 30 euro, comprensivo anche di acqua, vino della casa sfuso, dolce, sorbetto al limone e caffè.

La prenotazione, stante il “tutto esaurito” delle edizioni precedenti, è obbligatoria e si può effettuare chiamando il numero 3773598255.