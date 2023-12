Anche Cuneo dice no a petardi, botti e fuochi d'artificio di Capodanno

Con l'avvicinarsi della festività del Capodanno il Comune di Cuneo - come ordinanza sindacale firmata il 22 dicembre scorso - opta per il divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere in aree del territorio comunale.



Nello specifico, l'ordinanza prevede il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere dalle ore 14 del 30 dicembre fino al 1 gennaio 2024 compreso.



Compreso l'Altipiano nell’area denominata “Cuneo Altipiano”, nella zona compresa tra via XI Settembre, via Federico Mistral a sud, i torrenti Gesso, Stura a ovest, a est e alla loro confluenza a nord. Inoltre a una distanza non inferiore a 500 metri, in linea d’aria, da qualunque edificio ubicato nelle frazioni di San Pietro del Gallo, San Benigno, Roata Rossi, Passatore, Ronchi, Madonna dell’Olmo, Cerialdo, Confreria, San Rocco, Roata Canale, Spinetta, Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie, Bombonina e Tetti Pesio.



I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.