A gennaio parte il cantiere per il sovrappasso ferroviario di San Michele Mondovì

I lavori saranno eseguiti dalla società Rete Ferroviaria Italiana per un tratto stradale di circa 300 metri della Provinciale 34 , sulla base del sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia insieme all’impresa esecutrice per conto delle ferrovie. Con la chiusura della strada i mezzi provenienti da Mondovì saranno preavvisati a partire dall’innesto con la Sp 60 (direzione San Paolo) , mentre quelli provenienti dalla Sp 12 (fondovalle Tanaro) saranno preavvisati a partire dall’innesto con la Provinciale 12 stessa (rotatoria Sp 12 – Statale 28). I mezzi provenienti dalla Sp 34 (valle Mongia) saranno preavvisati a partire dalle rotatorie lungo la Sp 34 (abitato Mombasiglio).

I percorsi alternativi per il traffico principale durante i lavori saranno quindi individuati come segue: veicoli provenienti da Mondovì (sp 12 (fondovalle Tanaro): lungo la statale 28 Mondovì-Ceva e poi sp 101; – veicoli provenienti dalla sp 34 (valle Mongia): lungo la sp 101 e poi la statale 28 Mondovì – Ceva. La ditta esecutrice dei lavori provvederà ad installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta, oltrechè a mettere in sicurezza il cantiere. Direi solo “L’imminente inizio dei lavori al cavalcaferrovia verso la valle mongia è sicuramente una buona notizia in quanto trattasi di un intervento atteso da anni dal territorio, sul quale molto abbiamo lavorato unitamente ad RFI ed ai Comuni coinvolti.