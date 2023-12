Alba: il borgo di Santa Barbara piange Giorgia Coizza, unica donna ad aver vinto il Palio degli Asini

Un Natale per nulla lieto quello vissuto dal borgo albese di Santa Barbara, in lutto per la prematura scomparsa di Giorgia Coizza, volontaria del borgo, coi colori rosso blu l’unica donna a essersi aggiudicata il Palio degli Asini nella quasi secolare storia della manifestazione. Una storica affermazione, arrivata nell’edizione 2007, alla quale per lei pochi mesi dopo seguì una seconda memorabile vittoria con le insegne della città langarola, all’edizione 2008 dello storico Palio di Camposano, in Campania.

Cinquantuno anni, psicologa, Giorgia Coizza era originaria di Buttigliera d’Asti. Da tempo però viveva e lavorava nella capitale delle Langhe. Domenica la notizia della sua prematura dipartita è circolata tra i suoi tanti amici albesi e quindi tra i volontari del borgo, che nelle scorse ore ha voluto ricordare la donna attraverso i suoi canali social: "La sua scomparsa, così improvvisa e prematura, ci ha lasciati increduli e addolorati. Le dedichiamo le nostre preghiere e il nostro pensiero colmo d’affetto. Ci stringiamo ai suoi familiari in questo momento di dolore che purtroppo si va a sovrapporre a giorni che in genere ci si augura lieti e gioiosi… ."

A piangerne la figura sono la presidente rossoblù Adele Drocco, insieme a Manuela Sandri e a tutti i borghigiani: "Una bella persona, discreta, mai invadente, che sapeva farsi volere bene. Amava gli animali e i cavalli in particolare. Fu la nostra fantina per quattro o cinque edizioni della corsa, compresa quella storica della vittoria del 2007. Dopodiché continuò a impegnarsi per noi diventando una bravissima giudice della corsa. In quella veste mancò solamente all’ultima edizione dell’ottobre scorso. Mi aveva spiegato che avrebbe voluto fermarsi un poco. Domani le porteremo un ultimo saluto. Le porteremo un mazzo di fiori coi nostri colori".

Insieme ai borghigiani albesi, ad accompagnare Giorgia Coizza nel suo ultimo viaggio saranno i suoi cari, la madre Miranda e il padre Giorgio, il fratello Gabriele con la moglie Giulia e le nipoti Sara e Margherita.

Le esequie sono in programma per domani, giovedì 28 dicembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Buttigliera d’Asti. Nella stessa parrocchiale alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 27, è previsto il rosario di preghiera. Dopo i funerali la salma verrà accompagnata presso il tempio crematorio di Asti.